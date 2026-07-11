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11 июля 2026 в 17:29

Женщина получила ожог роговицы из-за косметики для ресниц

Тюменка получила ожог роговицы после применения термогеля для ресниц

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жительница Тюмени получила химический ожог роговицы и конъюнктивного мешка после однократного использования термогеля для ресниц, приобретенного в одном из интернет-магазинов косметики, сообщает Telegram-канал Mash. Производитель и продавец называют произошедшее аллергической реакцией, несмотря на медицинское заключение.

27-летняя девушка нанесла средство по инструкции, после чего сразу почувствовала жжение и боль. Врачи диагностировали химический ожог, последствия которого — светобоязнь, отеки и покраснения — сохраняются уже более двух недель. Пострадавшая вынуждена постоянно носить очки и временно отказаться от любой косметики.

После публикации видео с жалобой в соцсетях юрист бренда связался с тюменкой и предложил 15 тыс. рублей за молчание и удаление ролика. При этом представитель компании предупредил, что требование большей суммы может быть расценено как вымогательство. Пострадавшая подала досудебную претензию, однако отказалась отправлять средство на экспертизу, опасаясь потерять доказательства. В интернете оставили десятки негативных отзывов на этот продукт, другие покупательницы также сообщали о подобных проблемах после применения.

Ранее директор по продукту Елена Ракутина отметила, что влияние социальных сетей и окружения стало ключевым фактором роста расходов россиян на внешность. По ее словам, современные потребители прагматично подходят к таким тратам, начиная вкладываться в себя еще с подросткового возраста.

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