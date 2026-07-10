Стало известно, что заставляет россиян тратить деньги на внешность

Россияне стали активнее вкладывать средства в собственную внешность и здоровье из-за влияния соцсетей, заявила NEWS.ru директор по разработке нового продукта SOKOLOV Елена Ракутина. По ее словам, современные потребители подходят к таким расходам максимально прагматично, сравнивая качество и цену.

Отношение к расходам на себя у россиян стало прагматичным. Треть респондентов тратят деньги с удовольствием, но следят за балансом качества и цены. Осознанное отношение к себе формируется рано: 31% россиян начали вкладываться в себя еще с подросткового возраста, 23% — в 20–25 лет. Всего 6% начинают заниматься собой в 30–35 лет, и 5% — в 35–40 лет. Ключевыми факторами, из-за которых граждане стали больше тратить средств, оказались рост дохода, изменившееся отношение к себе и ощущение, что «уже пора». Влияние соцсетей и окружения отметили 33%, новые отношения — 24%, — пояснила Ракутина.

Она добавила, что в структуре личных расходов абсолютными лидерами являются одежда и обувь, за которыми следуют здоровье и медицина, а также уходовая косметика и фитнес. При этом, по ее словам, готовность доплачивать за качество сохраняет аналогичную иерархию.

Среди категорий личных расходов лидирует одежда и обувь — 68%. Затем — здоровье и медицина, уход за собой и косметика, спорт и фитнес, качественная еда. Украшения и аксессуары вошли в топ приоритетов у 25% опрошенных наравне со стрижкой и барбером. Если речь идет о готовности доплатить за качество, картина та же: 64% граждан тратят больше на одежду и обувь, 45% — на технику, 38% — на косметику, а 22% — на украшения, — заключила Ракутина.

Ранее стилист Олеся Алевтини заявила, что правильно подобранная и строгая одежда помогает быстрее переключиться с отдыха после выходных или отпуска на рабочий режим. Она отметила, что такой образ влияет не только на настрой человека, но и на то, как его воспринимают окружающие.