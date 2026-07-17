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17 июля 2026 в 08:44

Подросток стал инвалидом после двух месяцев курения вейпа

В Москве 14-летний подросток попал в реанимацию с поражением легких из-за вейпа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Москве 14-летний подросток попал в реанимацию с тяжелым поражением легких после двух месяцев курения вейпа, сообщает Telegram-канал Baza. Изначально мальчик поступил в детскую больницу с жалобами на высокую температуру, общую слабость и сухой кашель. Родители безуспешно лечили ребенка дома от предполагаемого вируса, после чего врачи заподозрили у него пневмонию.

Томография выявила в легких пациента характерный патологический рисунок «дерево в почках». Вскоре состояние подростка резко ухудшилось, у него начался кашель с кровью, возникла одышка и упала сатурация. Пациента экстренно перевели в реанимацию и подключили к аппарату подачи кислорода.

В палате интенсивной терапии мальчик признался медикам, что на протяжении последних двух месяцев систематически курил электронные сигареты. После месяца интенсивного лечения врачи смогли спасти жизнь подростка, однако выписали его домой с направлением на оформление инвалидности.

До этого школьник из Бурятии попал в реанимацию после курения вейпа. У 14-летнего подростка изо рта пошла пена с кровью и начались судороги. Юношу экстренно госпитализировали в республиканский наркологический диспансер. Медики диагностировали у пострадавшего острую гипоксию.

Москва
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