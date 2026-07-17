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17 июля 2026 в 08:49

Меркель не желала победы Трампа на президентских выборах

Разведка США: Меркель выступала против переизбрания Трампа в 2020 году

Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Stoccy/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель во время нахождения у власти выступала против переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в 2020 году, сообщает РИА Новости с ссылкой на доклад американского разведывательного сообщества. Главной причиной негативного отношения Меркель стали затяжные личные конфликты с Трампом.

Канцлер Германии Меркель почти что точно предпочитала, чтобы президент США не победил при переизбрании, — указывается в документе.

По данным американских спецслужб, Меркель была далеко не единственным иностранным лидером, имевшим явные личные предпочтения относительно исхода той избирательной кампании. В документе также отмечается, что целый ряд других зарубежных деятелей пристально следил за ходом американских выборов, на которых в конечном итоге одержал победу демократ Джо Байден.

Ранее Трамп заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР могут влиять на избирательный процесс в США, он сослался на рассекреченные данные об уязвимости систем голосования для атак. Политик поручил профильным ведомствам выяснить, почему эта информация скрывалась от американцев.

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