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17 июля 2026 в 10:52

Свищев назвал условие, при котором УК обязана менять батареи за свой счет

Свищев: УК обязана менять батареи без кранов и вентилей в квартирах жильцов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Управляющая компания обязана бесплатно менять радиаторы отопления в квартирах, если на них нет кранов или вентилей, так как в таком случае они считаются частью общедомового имущества, заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, многие жильцы ошибочно полагают, что все внутри квартиры — их собственность, и платят за замену из своего кармана, однако радиаторы без запорной арматуры относятся к общей системе дома, передает РИА Новости.

Многие думают: «Все, что внутри квартиры — мое. Если сломалось — плачу сам». Это заблуждение стоит людям серьезных денег. На самом деле часть того, что находится в вашей квартире, может относиться к общему имуществу дома. Например, радиаторы отопления. Если у них нет специальных кранов или вентилей, чтобы отключить их без перекрытия всего стояка, то это уже не ваша личная вещь, а часть общедомовой системы. И менять такую батарею обязана управляющая компания, — отметил Свищев.

Депутат подчеркнул, что это правило подтверждено решением Верховного суда РФ 2009 года и остается актуальным. Если батарея протекает и есть угроза прорыва или затопления соседей, то управляющая компания обязана действовать немедленно.

Он добавил, что исполнение этой обязанности не зависит от решения общего собрания собственников. Содержание общедомового имущества в исправном состоянии — базовая функция УК, за которую жильцы платят ежемесячно.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский сообщал, что сантехнику не нужно платить при поломке общего имущества дома, в том числе стояков холодной и горячей воды. Он пояснил, что ремонт подобного неисправного оборудования финансируется за счет платы за содержание жилого помещения.

Власть
Госдума
Дмитрий Свищев
управляющие компании
ЖКХ
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