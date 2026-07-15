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15 июля 2026 в 13:55

В Госдуме объяснили, при каких поломках в доме не нужно платить сантехнику

Депутат Якубовский: сантехнику не нужно платить при поломке стояка холодной воды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сантехнику не нужно платить при поломке общего имущества дома, в том числе стояков холодной и горячей воды, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский. Он пояснил, что ремонт подобного неисправного оборудования финансируется за счет платы за содержание жилого помещения.

К общему имуществу относятся стояки холодной и горячей воды, ответвления от них до первого отключающего устройства и само это устройство. В системе канализации — стояки и ответвления от них до первого стыкового соединения. Если же сломались смеситель, унитаз, раковина, гибкая подводка или труба, расположенная после первого отключающего устройства, это, как правило, имущество собственника. Его ремонт и замена оплачиваются самим владельцем квартиры, — объяснил Якубовский.

Аварийное повреждение общедомовых систем водоснабжения, отопления или канализации должно быть локализовано не позднее чем через 30 минут после регистрации заявки, а засор общедомовой канализации — устранен в течение двух часов. При этом отдельная плата с жильцов за аварийный выезд и работы на общем имуществе взиматься не должна.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон заявил, что летом россияне могут сократить расходы на коммунальные услуги из-за перерасчета за отопление и горячую воду на время профилактики. Он также отметил, что если отопление «по факту», то начислений с мая по сентябрь быть не должно, а при годовой разбивке (1/12) УК должна скорректировать квитанции, если зима была теплее нормы.

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