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12 июля 2026 в 13:25

В Госдуме объяснили, за какие услуги ЖКХ можно не платить летом

Депутат Вольфсон: в летний период россияне имеют право сократить платежи по ЖКХ

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Летом россияне могут сократить расходы на коммунальные услуги из-за перерасчета за отопление и горячую воду на время профилактики, заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон РИА Новости. Он также отметил, что если отопление «по факту» (только в сезон), то начислений с мая по сентябрь быть не должно, а при годовой разбивке (1/12) УК должна скорректировать квитанции, если зима была теплее нормы.

Летом для граждан есть законные основания снизить свои расходы на коммунальные услуги. Постановление правительства РФ № 354 четко регламентирует эти процессы. Во-первых, это отопление. Если ваш регион перешел на оплату «по факту», то есть только в течение отопительного сезона (схема 1/7), то с мая по сентябрь начисление за отопление в квитанциях быть не должно, — пояснил Вольфсон.

Он также рассказал, что на сегодняшний день оплата «по факту» происходит в более 70% регионов России и указал на вторую услугу, позволяющую сэкономить, — горячую воду в период летней профилактики. Если воды нет более чем 14 дней, а счетчик отсутствует, то УК обязана сделать перерасчет за эти две недели автоматически.

Ранее стало известно, что из-за долгов по ЖКУ могут отказать в предоставлении субсидий на оплату коммунальных услуг. А задолженность должна быть подтверждена судебным актом, которому не меньше трех лет.

Общество
Россия
коммунальные услуги
ЖКХ
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