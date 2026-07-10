Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 15:32

В Госдуме ответили, кому откажут в субсидии на оплату ЖКУ

Депутат Якубовский: долги по ЖКУ могут стать причиной отказа в субсидии

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Долги по ЖКУ могут стать причиной отказа в предоставлении субсидии на оплату коммунальных услуг, рассказал RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он отметил, что задолженность должна быть подтверждена судебным актом за последние три года.

Субсидию могут не назначить, если расходы семьи не превышают установленный в регионе порог, если не подтверждено право на жилое помещение или постоянное проживание по адресу, если представлены неполные либо недостоверные сведения, — рассказал Якубовский.

Депутат подчеркнул, что жизненные обстоятельства семьи будут оцениваться комплексно. По его словам, допустимая доля расходов на коммунальные услуги не должна превышать 22% от совокупного дохода семьи.

Ранее экономист Ольга Борисова рассказала, что новые правила компенсации оплаты ЖКУ, вступившие в силу с 1 июля 2026 года, позволят гражданам сэкономить средства. Она добавила, что сохранятся два вида поддержки: субсидии и льготы.

Власть
ЖКХ
депутаты
ЖКУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венесуэле объявили о росте числа погибших после землетрясения
В России изменят правила продажи туристических путевок
Внук Шарля де Голля рассказал, кто пытается отменить русскую культуру
США выдвинули Ирану новое требование по Ормузскому проливу
«Начинает изобретать»: в Совфеде оценили заявления НАТО о российской угрозе
Эстония построит военный городок в Нарве у границы с Россией
МИД РФ хочет сохранить космос свободным от любых видов оружия
Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Возрождение немецкого милитаризма: чем опасно перевооружение Германии
Стало известно о пострадавшем в результате атак ВСУ в ДНР
На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов
Куба снова погрузилась во тьму
Смерч сорвал крыши домов в Подмосковье
Президенту Северного Кипра внезапно стало плохо на мероприятии
Победный удар в концовке вывел Испанию в полуфинал ЧМ по футболу
В Дагестане раскрыли дело о заказном убийстве 14-летней давности
На ядерных объектах Ирана заметили новую активность
Цинк, селен, йод: 7 признаков дефицитов, бьющих по коже, волосам и энергии
«Путин пожертвовал личной жизнью»: Запашный об СВО, Пугачевой и детях
ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Общество

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка
Общество

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.