В Госдуме ответили, кому откажут в субсидии на оплату ЖКУ

В Госдуме ответили, кому откажут в субсидии на оплату ЖКУ Депутат Якубовский: долги по ЖКУ могут стать причиной отказа в субсидии

Долги по ЖКУ могут стать причиной отказа в предоставлении субсидии на оплату коммунальных услуг, рассказал RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он отметил, что задолженность должна быть подтверждена судебным актом за последние три года.

Субсидию могут не назначить, если расходы семьи не превышают установленный в регионе порог, если не подтверждено право на жилое помещение или постоянное проживание по адресу, если представлены неполные либо недостоверные сведения, — рассказал Якубовский.

Депутат подчеркнул, что жизненные обстоятельства семьи будут оцениваться комплексно. По его словам, допустимая доля расходов на коммунальные услуги не должна превышать 22% от совокупного дохода семьи.

Ранее экономист Ольга Борисова рассказала, что новые правила компенсации оплаты ЖКУ, вступившие в силу с 1 июля 2026 года, позволят гражданам сэкономить средства. Она добавила, что сохранятся два вида поддержки: субсидии и льготы.