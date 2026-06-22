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22 июня 2026 в 15:30

Экономист объяснила, в чем выгода новых правил компенсации ЖКУ

Экономист Борисова: новые правила компенсации ЖКУ позволят сэкономить средства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Новые правила компенсации оплаты ЖКУ, вступающие в силу с 1 июля 2026 года, позволят гражданам сэкономить средства, рассказала NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова. Она добавила, что сохранятся два вида поддержки: субсидии и льготы.

Компенсация оплаты услуг ЖКУ будет определяться исходя из установленных нормативов и тарифов на потребление. Для граждан, привыкших экономить, это означает получение пусть маленькой, но выгоды. Ее размер будет определяться разницей между стоимостью ресурсов по нормативу и фактическим расходом. Если семья тратит больше норматива, то разницу придется оплатить из собственного кармана, — отметила она.

Для получения субсидии расходы на ЖКУ должны превышать 22% от совокупного дохода семьи. Регионы могут снижать этот порог, например, до 15% для многодетных семей. Субсидию можно оформить в органах соцзащиты на шесть месяцев.

По словам Борисовой, основным условием получения льготы является отсутствие долгов по ЖКУ. Она по-прежнему будет предоставляться вне зависимости от дохода при наличии определенного статуса (инвалид, участник СВО, блокадник). Для большинства граждан льготных категорий предусмотрено сокращение оплаты на 50%, в отдельных случаях — на 100% (для Героев России, СССР, Героев труда). Субсидия и льгота могут применяться совместно при наличии обоих оснований (низкого дохода и наличия определенного статуса).

Изменения, внесенные в законодательство РФ, показывают сохранение курса на экономию ресурсов. Граждане, экономно использующие ресурсы, получили новый инструмент, приносящий им выгоду. Потребители, не экономно расходующие ресурсы, столкнутся с ростом расходов семейного бюджета. Система становится прозрачнее, больше поощряет экономию. Единый подход по всей стране сделает систему льгот по ЖКУ более справедливой, а также позволит повысить адресность дальнейших мер государственной поддержки, — заключила Борисова.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, член ЦК КПРФ Алексей Куринный призвал запретить отключение коммунальных услуг за долги для семей с детьми. По его словам, граждане с низкими доходами не могут платить за ЖКУ на фоне сложных финансовых условий.

Экономика
Россия
ЖКУ
льготы
субсидии
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