Политолог объяснил, зачем Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы Политолог Дудаков: Трамп хочет переложить вину за проигрыш в выборах на Китай

Президент США Дональд Трамп стремится переложить ответственность за возможное поражение на предстоящих выборах в конгресс на Китай, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, республиканцы, как и демократы, традиционно обвиняют внешние силы в случае своих неудач.

Как мы знаем, обе американские партии стабильно пытаются уличить иностранные силы и спецслужбы во вмешательстве в выборы. Как правило, это происходит тогда, когда они проигрывают, поэтому им нужно найти некое оправдание своему поражению. Мы помним, как демократы активно использовали «Рашагейт», пытаясь найти русский след в 2016 году. А теперь Трамп пытается обвинить уже Китай в своем проигрыше в 2020-м. Я думаю, что он пытается заранее делегитимизировать предстоящие выборы в конгресс, на которых, скорее всего, республиканцы и сторонники Трампа проиграют, — пояснил Дудаков.

По его словам, доказательная база, на которую опирается администрация Трампа, крайне слаба. Кроме того, отметил политолог, обвинения в адрес китайцев, что они якобы купили данные американских избирателей, совершенно несостоятельны, поскольку они находятся в открытом доступе, и приобрести их может любой желающий.

Американские кандидаты на выборах разного уровня традиционно приобретают данные избирателей, чтобы показывать таргетированную рекламу в соцсетях. Поэтому нет ничего необычного в том, что кто-то это купил. Наверняка очень многие иностранные компании этим занимаются, чтобы продавать свои товары на рынке США, так что уличить китайцев в чем-то неожиданном у Трампа пока не получается, — заключил Дудаков.

Ранее Трамп обвинил Китай в масштабной утечке данных избирателей. По его словам, Пекин незаконно получил доступ к персональным данным 220 млн американцев.