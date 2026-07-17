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17 июля 2026 в 09:06

Этот веганский шашлык может уделать мясные варианты — готовлю по этому рецепту. Можно даже без мангала

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кабачки, сладкий перец, черри и морковь — и запекаю их в духовке на максимальном жару так, что они получаются снаружи румяными и чуть подгоревшими, а внутри — нежными и сочными. Никакой лишней влаги, только концентрированный вкус и аромат тимьяна.

Ингредиенты

Сладкий красный перец — 2 шт., кабачок — 1 шт., томаты черри — 200 г, морковь — 1 шт., лук красный — 1 шт., чеснок — 6 зубчиков, тимьян (чабрец) — 4 веточки, масло оливковое — 2 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, соль морская — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мою и тщательно обсушиваю все овощи бумажными полотенцами: лишняя влага — главный враг. Морковь режу кругляшами по 7 мм, кабачок — толстыми кружками по 1–1,2 см, перец — половинками или четвертинками, лук — на четвертинки, чеснок и черри оставляю целыми. В миске смешиваю все овощи с оливковым маслом и листиками тимьяна (соль пока не добавляю, чтобы овощи не пустили сок). Раскладываю все в один слой на противне, сверху кладу веточки тимьяна. Запекаю 15–20 минут при 220 °C, затем включаю режим гриля на максимум (230–240 °C) и держу овощи на верхней полке еще 3 минуты до румяной корочки. Готовые овощи прямо на противне солю и перчу — и подаю горячими.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я закинул кабачки, перец и черри на противень, щедро приправил тимьяном — и через 25 минут у меня на столе было настоящее ресторанное блюдо. Корочка карамельная, с легким «дымком», а внутри овощи мягкие и сочные. Советую подавать прямо горячими, посыпав свежей зеленью — они исчезают со стола быстрее любого шашлыка.

Проверено редакцией
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