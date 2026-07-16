Лето — отличное время для легких овощных блюд, которые готовятся за считаные минуты и радуют всю семью. Жареные кабачки остаются одним из самых популярных вариантов: они сочные внутри, с приятной корочкой снаружи и прекрасно сочетаются с разными добавками. В этой подборке — три проверенных рецепта, как быстро приготовить жареные кабачки, чтобы они получились аппетитными, полезными и не наскучили.

Классические жареные кабачки кружочками с чесноком

Понадобятся молодые кабачки (2 средних, около 600 г), чеснок (3 зубчика), свежая зелень укропа и петрушки (по небольшому пучку), пшеничная мука (3 ст. л.), растительное масло (2–3 ст. л.), соль и черный перец по вкусу.

Кабачки нарезать кружочками толщиной около 0,7–1 см, слегка посолить и оставить на 10 минут, чтобы ушла лишняя влага. Обвалять в муке и обжарить на среднем огне в разогретом масле по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые кружочки выложить на бумажное полотенце, посыпать рубленым чесноком и зеленью. Блюдо готово за 15 минут.

На 100 г: примерно 92 ккал, белки — 1,4 г, жиры — 5,8 г, углеводы — 7,2 г.

Полезные свойства: кабачки богаты калием и помогают поддерживать водный баланс и работу сердца; клетчатка улучшает пищеварение.

Вредные аспекты: при обжаривании в большом количестве масла повышается калорийность и могут образовываться вещества при сильном нагреве; избыток может вызвать тяжесть в желудке у людей с чувствительным пищеварением.

Жареные кабачки в овсяном кляре

Это менее распространенный, но очень интересный вариант с необычной хрустящей текстурой. Понадобятся кабачки (500 г), овсяная мука (150 г), яйцо (1 шт.), кефир или простокваша (100 мл), чеснок (2 зубчика), соль, паприка и сушеные травы по вкусу, растительное маслице (для жарки — 2 ст. л.).

Как приготовить жареные кабачки: 3 простых рецепта на скорую руку Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кабачки нарезать брусочками или кружочками. Для кляра смешать овсяную муку, яйцо, кефир, измельченный чеснок и специи до консистенции густой сметаны. Обмакнуть кусочки в кляр и обжарить на среднем огне до аппетитной корочки по 3–4 минуты с каждой стороны. Овсяная мука дает приятный ореховый оттенок и дополнительную пользу.

На 100 г: примерно 105 ккал, белки — 3,2 г, жиры — 4,5 г, углеводы — 11,5 г.

Полезные свойства: овсяная мука добавляет бета-глюканы, которые помогают снижать холестерин; кабачки с клетчаткой способствуют мягкому очищению кишечника.

Вредные аспекты: овсянка содержит глютеноподобные вещества, которые могут быть нежелательны при целиакии; жарка увеличивает нагрузку на печень при частом употреблении жирных вариантов.

Жареные кабачки по-азиатски с имбирем

Редкий для повседневного стола акцент, который превращает привычный овощ в яркое блюдо. Понадобятся кабачки (2 шт., 600 г), свежий имбирь (кусочек 3 см), соевый соус (2 ст. л.), чеснок (2 зубчика), кунжут (1 ч. л.), зеленый лук (несколько перьев), растительное масло (2 ст. л.), немного меда или щепотка сахара.

Кабачки нарезать тонкими полукружьями. Имбирь и чеснок мелко натереть. Обжарить кабачки на сильном огне 4–5 минут, добавить имбирь, чеснок, соевый соус и каплю меда. Перемешать и готовить еще 2 минуты. Посыпать кунжутом и зеленым луком перед подачей. Этот способ придает пикантность и восточный аромат.

На 100 г: примерно 88 ккал, белки — 1,8 г, жиры — 5,2 г, углеводы — 8,0 г.

Полезные свойства: имбирь стимулирует пищеварение и обладает противовоспалительным действием; кабачки помогают контролировать уровень сахара благодаря низкому гликемическому индексу.

Вредные аспекты: соевый соус содержит много соли, что может быть противопоказано при гипертонии; имбирь в больших количествах раздражает слизистую желудка при гастрите.

Эти рецепты жареных кабачков позволяют быстро разнообразить меню, сохраняя пользу и легкость летних блюд.

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