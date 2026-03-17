Оджахури: блюдо, которое готовят грузины, когда хочется тепла при застолье

В грузинской кухне есть блюда парадные, а есть те, что готовят для своих — без лишних слов, просто и с душой. Оджахури — из вторых. Название переводится как «семейное», и это говорит само за себя. Жареное мясо с картофелем, луком и томатами на раскаленной сковороде — звучит просто, но в деталях скрывается характер.

Секрет, о котором редко говорят: настоящие грузинские хозяйки добавляют в оджахури маринованный джонджоли — побеги колхидского бересклета. Этот малоизвестный за пределами Грузии ингредиент дает легкую кислинку и глубину вкуса, которую не заменить ни уксусом, ни лимоном. Найти его можно в магазинах грузинских продуктов или на рынках с восточными специями.

Понадобятся: свиная шея (500 г), картофель среднего размера (4 шт.), репчатый лук (2 шт.), помидоры (2 шт.), маринованный джонджоли (2 ст. л.), чеснок (3 зубчика), аджика (1 ч.л.), растительное масло (3 ст. л.), соль, черный перец и свежая кинза — по вкусу.

Мясо нарезают небольшими кусками и обжаривают на сильном огне до золотистой корочки — без крышки, чтобы не тушилось. Отдельно доводят до готовности крупно нарезанный картофель. Затем все соединяют в одной сковороде: добавляют лук, чеснок, помидоры и аджику, прогревают несколько минут. В самом конце — джонджоли и кинза.

Подают оджахури прямо в сковороде, горячим. Именно так принято в грузинской кухне: без перекладываний, без потери жара, с хлебом — лучше с мчади (кукурузной лепешкой) или лавашом.

Калорийность на 100 г: 195 ккал.

БЖУ: 11/12,8/8,9.

