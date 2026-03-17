Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 14:14

Оджахури: блюдо, которое готовят грузины, когда хочется тепла при застолье

Оджахури: блюдо, которое готовят грузины, когда хочется тепла при застолье Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В грузинской кухне есть блюда парадные, а есть те, что готовят для своих — без лишних слов, просто и с душой. Оджахури — из вторых. Название переводится как «семейное», и это говорит само за себя. Жареное мясо с картофелем, луком и томатами на раскаленной сковороде — звучит просто, но в деталях скрывается характер.

Секрет, о котором редко говорят: настоящие грузинские хозяйки добавляют в оджахури маринованный джонджоли — побеги колхидского бересклета. Этот малоизвестный за пределами Грузии ингредиент дает легкую кислинку и глубину вкуса, которую не заменить ни уксусом, ни лимоном. Найти его можно в магазинах грузинских продуктов или на рынках с восточными специями.

Понадобятся: свиная шея (500 г), картофель среднего размера (4 шт.), репчатый лук (2 шт.), помидоры (2 шт.), маринованный джонджоли (2 ст. л.), чеснок (3 зубчика), аджика (1 ч.л.), растительное масло (3 ст. л.), соль, черный перец и свежая кинза — по вкусу.

Мясо нарезают небольшими кусками и обжаривают на сильном огне до золотистой корочки — без крышки, чтобы не тушилось. Отдельно доводят до готовности крупно нарезанный картофель. Затем все соединяют в одной сковороде: добавляют лук, чеснок, помидоры и аджику, прогревают несколько минут. В самом конце — джонджоли и кинза.

Подают оджахури прямо в сковороде, горячим. Именно так принято в грузинской кухне: без перекладываний, без потери жара, с хлебом — лучше с мчади (кукурузной лепешкой) или лавашом.

  • Калорийность на 100 г: 195 ккал.

  • БЖУ: 11/12,8/8,9.

рецепты
национальная кухня
Грузия
мясо
овощи
застолье
обеды
ужины
Валентина Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин созывает заседание правительства ради Крыма и Севастополя
«Покритикуйте меня»: Володин выступил с неожиданной просьбой
Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» состоятся в театре «Модерн»
Жителям одного города отключат мобильный интернет в целях безопасности
Нетаньяху с улыбкой отдал приказ об убийстве ряда иранских чиновников
Стала известна судьба пропавшего в Москве актера из «Бумера»
Политолог предрек незавидную участь Нетаньяху в случае проигрыша Израиля
Психолог ответила, когда прививать детям финансовую грамотность
ООН сделала страшный прогноз о голоде
Истребители Су-30СМ2 показали, на что способны в воздухе
Магадан содрогнулся от серии подземных толчков
«Осторожно»: дипломаты РФ поставили ЕС перед неудобным фактом о санкциях
Пять причин для страха: почему Европа боится и ненавидит Трампа
В Госдуме призвали к амнистии части осужденных женщин
Россиянам напомнили о последствиях сидячей работы
Азия переходит на уголь из-за конфликта на Ближнем Востоке
Обгоревшие суда попали на фото после попытки прорыва через Ормузский пролив
Цены на нефть взлетели вверх после новых ударов по ОАЭ
Пашинян пожаловался на отсутствие специалистов для лунной программы Армении
В Госдуме анонсировали скорое лицензирование оборота вейпов
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.