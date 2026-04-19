5 лепешек на сковороде: намного вкуснее и проще, чем блины!

5 лепешек на сковороде: проще, чем блины, и намного вкуснее!
Что может быть прекраснее свежих горячих лепешек, которые хрустят и при этом тают во рту? Только домашние лепешки на сковороде! Рецепты в нашей подборке точно придутся вам по душе, ведь эти лепешечки готовятся быстро и просто и при этом не разочаруют даже отъявленных гурманов.

Рецепт лепешек: классические пшеничные (236 ккал на 100 г)

Хлеб кончился, а идти в магазин не хочется? Эти пшеничные лепешки на сковороде станут настоящим спасением. Они не только сытные, но и полезные. В них содержатся витамины группы В, которые поддерживают нервную систему и стимулируют обмен веществ.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 250 г;

  • вода (кипяток) — 150 мл;

  • растительное масло — 20 мл;

  • соль — 3 г.

Заварите муку кипятком с солью и маслом. Замесите тесто. Разделите на 5 частей, раскатайте тонко. Жарьте на сухой сковороде по 40 секунд с каждой стороны до румяных пятен. Готовые лепешки сбрызните водой и накройте полотенцем.

Сырные лепешки (298 ккал на 100 г)

Сытные сырные лепешки станут идеальным перекусом или дополнением к обеденному блюду. Они богаты кальцием (около 450 мг на 100 г) и казеином — то, что нужно для крепких костей и зубов.

Ингредиенты:

  • мука кукурузная — 150 г;

  • мука пшеничная — 100 г;

  • сыр сулугуни (или моцарелла) — 150 г;

  • кефир 2,5% — 120 мл;

  • сода — 2 г;

  • соль — 2 г.

Натрите сыр на крупной терке. Смешайте оба вида муки, соль и соду. Добавьте кефир и сыр. Замесите мягкое тесто. Разделите на 4 лепешки. Жарьте на разогретой сковороде с маслом (10 мл) под крышкой на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны.

Индийские лепешки роти без масла (203 ккал на 100 г)

Аппетитные индийские лепешки роти нашли поклонников по всему миру. Они не только аппетитные, но и полезные: благодаря медленным углеводам и клетчатке они надолго подавляют чувство голода.

Ингредиенты:

  • мука цельнозерновая пшеничная (чапати) — 200 г;

  • вода теплая — 120 мл;

  • соль — 2 г.

Смешайте муку с солью. Влейте воду, замесите крутое тесто. Оставьте на 15 минут под пленкой. Разделите на 6 шариков. Раскатайте каждый в круг толщиной 2 мм. Жарьте на сухой раскаленной сковороде: сначала 20 секунд с одной стороны, переверните, жмите лопаткой для появления пузырей, затем еще раз переверните на 10 секунд.

Капустные лепешки (110 ккал на 100 г)

Диетические капустные лепешки — рекордсмены по содержанию витамина С (целый 45 мг на 100 г). Благодаря этому, а также глюкорафанину они обеспечивают очищение печени и поддержку иммунитета.

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 300 г;

  • яйцо куриное — 1 шт. (50 г);

  • мука овсяная (или пшеничная) — 40 г;

  • соль — 2 г;

  • перец черный — 1 г.

Мелко нашинкуйте капусту, посолите и помните руками до сока. Добавьте яйцо, муку и перец. Перемешайте. Сформируйте 5 лепешек мокрыми руками. Жарьте на сковороде с антипригарным покрытием (влейте 5 мл масла) на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны. Подавайте со сметаной.

Картофельные лепешки (187 ккал на 100 г)

Картофельные лепешки — фавориты всех любителей домашней выпечки. Они содержат калий (420 мг на 100 г) и резистентный крахмал, который питает полезную микрофлору кишечника.

Ингредиенты:

  • картофель (отварной в мундире) — 300 г;

  • мука кукурузная — 60 г;

  • лук репчатый (мелко рубленый) — 30 г;

  • соль — 3 г;

  • масло растительное для жарки — 10 мл.

Очистите отварной картофель, разомните в пюре без молока. Добавьте лук, соль и кукурузную муку. Замесите пластичное тесто. Разделите на 4 лепешки. Жарьте на разогретой сковороде с маслом по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Наши рецепты лепешек на сковороде хороши тем, что вам понадобится не больше 15–20 минут. Если вы сбрасываете вес, отдайте предпочтение низкокалорийным лепешкам из капусты. Если же душа требует чего-то сытного, попробуйте тягучие сырные лепешки. Какой бы рецепт вы ни выбрали, вы точно не разочаруетесь! Ведь вас ждут теплые мягкие домашние лепешки, которые как нельзя лучше подходят к сметане, зелени или просто к чаю.

Елизавета Макаревич
