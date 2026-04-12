Финские картофельные лепешки: проще драников, нежнее картофельных оладий. Находка для быстрого завтрака

Беру картофель, муку и яйцо — и готовлю финские лепешки, которые становятся моим любимым быстрым ужином или завтраком. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для тех, кто ценит скандинавскую простоту и домашний уют.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, чуть хрустящие лепешки с золотистой корочкой, а внутри — нежный картофельный мякиш с ароматом паприки, петрушки и кунжута, пропитанный соевым соусом.

Для приготовления вам понадобится: 400 г картофеля, 200 г муки, 1 яйцо, 2 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка кунжута, пучок петрушки, 1 чайная ложка сладкой паприки. Картофель отварите в мундире, остудите, очистите и разомните в пюре.

Добавьте муку, яйцо, соевый соус, масло, рубленую петрушку, паприку и кунжут, замесите мягкое тесто. Сформируйте небольшие лепешки. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Подавайте теплыми со сметаной или сливочным маслом. Это вкус Финляндии в вашей тарелке.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

