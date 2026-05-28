28 мая 2026 в 10:30

Греческий йогурт, яйца и весенняя зелень — пышные лепешки с хрустящей корочкой: ароматнее и ярче хачапури

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой рецепт для тех, кто любит быструю и сытную выпечку. Никакой возни — просто смешал йогурт, яйца, муку и зелень, обжарил на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: пышные, румяные лепешки с хрустящей золотистой корочкой и нежной, воздушной мякотью внутри, с ароматом свежей зелени. Йогурт делает тесто мягким, а зелень придает яркий весенний вкус. Идеальны к чаю, кофе или как перекус.

Для приготовления вам понадобится: 200 г греческого йогурта, 2 яйца, 150 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, пучок укропа, пучок петрушки, соль, перец, растительное масло для жарки.

В миске смешайте йогурт, яйца, соль и перец. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Зелень мелко порубите, добавьте в тесто. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя лепешки. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти лепешки с греческим йогуртом и зеленью. Удивило то, что тесто получилось очень нежным, а лепешки пышными и румяными. Зелень добавила свежести и аромата. Даже дети, которые не любят зелень, ели с удовольствием. Кстати, вместо укропа можно взять шпинат или базилик — вкус станет интереснее. Рецепт — настоящая находка для быстрого завтрака!

Проверено редакцией
завтраки
кулинария
лепешки
рецепты
Мария Левицкая
