Мука, вода да манка — через 30 минут пузырьковые лепешки готовы: хрустят лучше лаваша и не черствеют

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит хрустящие лепешки без возни с дрожжами. Никакой возни — просто замесил тесто, раскатал, обжарил на сухой сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие хрустящие лепешки с пузырьками, которые покрываются золотистой корочкой. Они вкусны и горячими, и остывшими. Идеальны к супу, чаю или как замена хлебу.

Для приготовления вам понадобится: 300 г муки, 200 мл воды, 50 г манной крупы, 0,5 ч. ложки соли, растительное масло для смазывания.

В миске смешайте муку, манку и соль. Постепенно влейте воду, замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте на 20 минут. Разделите тесто на 6–8 частей, раскатайте тонкие лепешки. Разогрейте сковороду без масла. Обжаривайте лепешки с двух сторон до появления золотистых пузырьков. Смажьте готовые лепешки маслом. Подавайте теплыми.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти пузырьковые лепешки. Удивило то, что даже без дрожжей тесто получилось очень нежным, а лепешки покрылись красивыми пузырьками. Они остались хрустящими даже после остывания. Кстати, вместо воды можно взять сыворотку — вкус станет насыщеннее. Рецепт — настоящая находка для быстрого хлеба!