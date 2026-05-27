Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 07:32

Такие кабачки едят и дети, и мужчины: смешиваю с яйцами и на сковороду — выходит как пицца

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кабачковая лепешка а-ля пицца — это гениальное блюдо, которое едят даже дети и мужчины. Нежная кабачковая основа, хрустящая корочка, ветчина и расплавленный сыр создают идеальное сочетание.

Для приготовления понадобится: 1 кабачок, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, паприка, 100 г ветчины, 100 г твердого сыра, растительное масло.

Рецепт: кабачок натрите на крупной терке, отожмите сок. Добавьте яйца, муку, соль, перец и паприку, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите кабачковую массу, разровняйте в лепешку. Жарьте на среднем огне 5–7 минут до румяной корочки. Переверните. Сверху выложите нарезанную ветчину и посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой и жарьте еще 3–5 минут до расплавления сыра.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить пиццу из кабачка. Совет: для того чтобы хорошо удалить лишнюю влагу из кабачка, сначала посолите его и оставьте на 10 минут и только потом отожмите. Так у вас получится пицца с идеальной корочкой снизу.

Ранее стало известно, как приготовить греческую лепешку из баночки йогурта и стакана овсянки.

Проверено редакцией
Читайте также
Адвокат назвала типы денежных переводов, которые могут попасть под проверку
Общество
Адвокат назвала типы денежных переводов, которые могут попасть под проверку
В деле о гибели командира «АрБата» появился новый поворот
Общество
В деле о гибели командира «АрБата» появился новый поворот
5 завтраков с творогом за 10 минут для ленивых: от лепешек до сырников
Семья и жизнь
5 завтраков с творогом за 10 минут для ленивых: от лепешек до сырников
Запеканка «Сливочная мечта»: 3 яйца, творог и сметана — пальчики оближешь, а готовится без хлопот
Общество
Запеканка «Сливочная мечта»: 3 яйца, творог и сметана — пальчики оближешь, а готовится без хлопот
Греческий йогурт, сулугуни и кинза — сырные лепешки по-грузински: сочнее хачапури и быстрее чебуреков
Общество
Греческий йогурт, сулугуни и кинза — сырные лепешки по-грузински: сочнее хачапури и быстрее чебуреков
Общество
рецепты
лепешки
кабачки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Без паники»: Сальдо одним действием сломал кровавые планы Зеленского
В Москве на один день ограничат движение транспорта и изменят работу метро
Итальянская актриса поразила зрителей своим образом с декольте
В МИД России назвали ключевое условие для вывода войск из Приднестровья
Названы регионы России, в которых обитают комары-переносчики инфекций
Названа неожиданная причина сонливости и усталости
Врач ответил, какой вид спорта противопоказан при гипертонии
Прорыв обороны в Сумах и «конвульсии» Украины: новости СВО к утру 27 мая
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 мая: инфографика
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 140 беспилотников ВСУ
Слюсарь раскрыл состояние двух человек, пострадавших в Таганроге из-за ВСУ
В ЛНР сообщили о гибели 74 детей с 2014 года из-за действий ВСУ
На Украине начали распродавать американскую экипировку
Атака БПЛА и Storm Shadow на Севастополь ночью 27 мая: жертвы, что известно
Названо место в Минске, куда точно стоит сходить молодежи
«Вклад в конфронтацию»: в АдГ осудили военную стратегию властей Германии
Продюсер поставил точку в споре, заменит ли ИИ музыкантов
Россиянам рассказали о новой лазейке мошенников
«Сложно быть тайной организацией»: Птаха о масонстве, «Касте» и вере в Бога
В Севастополе после атаки ВСУ повреждены дома и здание Центрального банка
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.