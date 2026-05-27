Такие кабачки едят и дети, и мужчины: смешиваю с яйцами и на сковороду — выходит как пицца

Кабачковая лепешка а-ля пицца — это гениальное блюдо, которое едят даже дети и мужчины. Нежная кабачковая основа, хрустящая корочка, ветчина и расплавленный сыр создают идеальное сочетание.

Для приготовления понадобится: 1 кабачок, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, паприка, 100 г ветчины, 100 г твердого сыра, растительное масло.

Рецепт: кабачок натрите на крупной терке, отожмите сок. Добавьте яйца, муку, соль, перец и паприку, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите кабачковую массу, разровняйте в лепешку. Жарьте на среднем огне 5–7 минут до румяной корочки. Переверните. Сверху выложите нарезанную ветчину и посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой и жарьте еще 3–5 минут до расплавления сыра.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить пиццу из кабачка. Совет: для того чтобы хорошо удалить лишнюю влагу из кабачка, сначала посолите его и оставьте на 10 минут и только потом отожмите. Так у вас получится пицца с идеальной корочкой снизу.

