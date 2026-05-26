Греческий йогурт, сулугуни и кинза — сырные лепешки по-грузински: сочнее хачапури и быстрее чебуреков

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сырные лепешки с пикантной ноткой. Никакой возни — просто смешал йогурт, сыр, яйца, муку и кинзу, обжарил на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие лепешки с золотистой корочкой и нежной, тягучей сырной начинкой внутри, с ароматом кинзы. Йогурт делает тесто мягким, а сулугуни — сочным. Идеальны к чаю, кофе или как закуска.

Для приготовления вам понадобится: 200 г греческого йогурта, 150 г сулугуни, 2 яйца, 150 г муки, пучок кинзы, соль, растительное масло для жарки.

Сыр натрите на крупной терке. Кинзу мелко порубите. В миске смешайте йогурт, яйца, муку, соль. Добавьте сыр и кинзу, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя лепешки. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти сырные лепешки. Удивило то, что тесто получилось очень нежным, а лепешки — пышными и сочными. Сыр расплавился равномерно, а кинза добавила пикантности. Даже без дрожжей они получились вкуснее хачапури. Кстати, вместо сулугуни можно взять моцареллу — начинка будет тягучей. Рецепт — настоящая находка для быстрой выпечки!