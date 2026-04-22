22 апреля 2026 в 13:00

Кетчуп больше не покупаю. «Блендерю» помидоры с кинзой и на стол — грузинская экспресс-аджика за 10 минут

Фото: D-NEWS.ru
Беру помидоры, болгарский перец и чеснок — и за 15 минут готовлю аджику, которая умножает вкус шашлыка в сто раз и забрасывает кетчуп в дальний угол холодильника. Это гениально простое и невероятно вкусное дополнение к мясу, идеальное для пикника или семейного обеда.

Получается обалденная вкуснятина: густая, ароматная аджика с легкой остринкой, сладковатыми нотками перца и пикантным чесночным послевкусием, которая не течет и идеально держится на мясе.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг спелых помидоров, 2 болгарских перца, 2 острых перца (по вкусу), 1 головка чеснока, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки уксуса 9%, 50 мл растительного масла. Помидоры и перцы пропустите через мясорубку или измельчите блендером. Перелейте в кастрюлю, добавьте соль, сахар, масло, варите на среднем огне 10–15 минут до загустения. Чеснок пропустите через пресс, добавьте в аджику вместе с уксусом, проварите еще 2 минуты. Разлейте по стерилизованным банкам или остудите и подавайте к шашлыку. Эта аджика хранится в холодильнике до месяца, но обычно исчезает за пару дней.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
