Кетчуп больше не покупаю. «Блендерю» помидоры с кинзой и на стол — грузинская экспресс-аджика за 10 минут

Беру помидоры, болгарский перец и чеснок — и за 15 минут готовлю аджику, которая умножает вкус шашлыка в сто раз и забрасывает кетчуп в дальний угол холодильника. Это гениально простое и невероятно вкусное дополнение к мясу, идеальное для пикника или семейного обеда.

Получается обалденная вкуснятина: густая, ароматная аджика с легкой остринкой, сладковатыми нотками перца и пикантным чесночным послевкусием, которая не течет и идеально держится на мясе.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг спелых помидоров, 2 болгарских перца, 2 острых перца (по вкусу), 1 головка чеснока, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки уксуса 9%, 50 мл растительного масла. Помидоры и перцы пропустите через мясорубку или измельчите блендером. Перелейте в кастрюлю, добавьте соль, сахар, масло, варите на среднем огне 10–15 минут до загустения. Чеснок пропустите через пресс, добавьте в аджику вместе с уксусом, проварите еще 2 минуты. Разлейте по стерилизованным банкам или остудите и подавайте к шашлыку. Эта аджика хранится в холодильнике до месяца, но обычно исчезает за пару дней.

