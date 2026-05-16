Соединяю баночку йогурта и стакан овсянки — жарю и подаю к завтраку: рецепт греческой лепешки

Соединяю баночку йогурта и стакан овсянки — жарю и подаю к завтраку: рецепт греческой лепешки

Греческая лепешка из йогурта и овсянки — это сытный и полезный завтрак, который готовится на сковороде за 15 минут. Нежная мягкая овсяная основа с йогуртом и тягучая сырная прослойка внутри создают идеальное сочетание. Без муки и масла.

Ингредиенты

Вам понадобится: стакан овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 200 г греческого йогурта, 2 яйца, 100 г твердого сыра, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя.

Как приготовить

Овсянку смешайте с йогуртом, оставьте на 15–20 минут для набухания. Добавьте яйца, соль и разрыхлитель, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите половину овсяной массы, разровняйте. Посыпьте тертым сыром. Накройте оставшейся массой. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки (по 4-5 минут). Подавайте горячей.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова несколько раз опробовала этот рецепт. Как показал опыт, моцарелла лучше всего подходит в качестве начинки. Она плавится и не расползается по массе, оставаясь ровно в центре.

Ранее стало известно, как приготовить сырные палочки из 3 ингредиентов.