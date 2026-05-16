День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 06:35

Соединяю баночку йогурта и стакан овсянки — жарю и подаю к завтраку: рецепт греческой лепешки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Греческая лепешка из йогурта и овсянки — это сытный и полезный завтрак, который готовится на сковороде за 15 минут. Нежная мягкая овсяная основа с йогуртом и тягучая сырная прослойка внутри создают идеальное сочетание. Без муки и масла.

Ингредиенты

Вам понадобится: стакан овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 200 г греческого йогурта, 2 яйца, 100 г твердого сыра, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя.

Как приготовить

Овсянку смешайте с йогуртом, оставьте на 15–20 минут для набухания. Добавьте яйца, соль и разрыхлитель, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите половину овсяной массы, разровняйте. Посыпьте тертым сыром. Накройте оставшейся массой. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки (по 4-5 минут). Подавайте горячей.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова несколько раз опробовала этот рецепт. Как показал опыт, моцарелла лучше всего подходит в качестве начинки. Она плавится и не расползается по массе, оставаясь ровно в центре.

Ранее стало известно, как приготовить сырные палочки из 3 ингредиентов.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
завтраки
лепешки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 мая: инфографика
Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на Калужскую область
Трамп рассказал о секретной миссии американских военных в Африке
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 140 БПЛА
Появились новые подробности о пожаре в Набережных Челнах
Адская жара до +34, заморозки, мокрый снег: погода в РФ с 18 по 24 мая
Россиянам ответили, чем может обернуться покупка квартиры без отделки
В России активизировались мошенники перед экзаменами в школах
Россиянам рассказали, как жить на проценты от вкладов и не работать
В Ростовской области отразили крупную атаку беспилотников ВСУ
Врач перечислила болезни, которые вызывает ожирение
ПВО сбила еще несколько беспилотников на подлете к Москве
Во Внуково ограничили все перелеты
Приставы открыли дело против Исинбаевой из-за долга
Российские военные рассказали о подземных лабиринтах ВСУ под Запорожьем
Прорвали оборону ВСУ у Орехова: успехи ВС РФ к утру 16 мая
В Японии десятки человек погибли после принятия американского препарата
На японской АЭС произошла утечка радиоактивной жидкости
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 мая
SHOT сообщил, что в Набережных Челнах вспыхнул склад с опасной продукцией
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.