Сырные палочки из 3 ингредиентов: смешайте 2 яйца, 5 ложек муки, тертый сыр — и на сковородку

Сырные палочки — это хрустящая, сытная закуска, которая готовится из трех ингредиентов за 10 минут. Нежное сырное тесто, обжаренное до золотистой корочки, просто тает во рту.

Такой перекус нравится и детям, и взрослым. Также палочки можно подавать на стол в качестве закуски.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 300 г твердого сыра, 2 яйца, 5 ст. л. муки, растительное масло для жарки.

Как приготовить

Сыр натрите на крупной терке. В миске смешайте сыр, яйца и муку, замесите густое тесто. Скатайте из теста небольшие палочки. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте сырные палочки с двух сторон до золотистого цвета (по 2–3 минуты). Подавайте горячими.

