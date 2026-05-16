16 мая 2026 в 05:46

Российские военные рассказали о подземных лабиринтах ВСУ под Запорожьем

Командир ВС РФ Склеп: ВСУ создали сеть подземных ходов в Запорожской области

Фото: Социальные сети
ВСУ оборудовали разветвленную сеть подземных лабиринтов в районе населенного пункта Чаривное в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир батальона группировки «Восток» с позывным Склеп. По его словам, противник заранее подготовил бетонные инженерные сооружения для длительной обороны.

Подземных ходов сообщений было очень много, где-то по километру длинной, где-то по полтора. Это доставляло нам очень большую трудность, мы не могли увидеть их снабжение и перемещение, — рассказал Склеп.

Скрытые маршруты удалось обнаружить с помощью разведывательных дронов, уточнил комбат. После выявления входов и выходов российские военные наносили огневое поражение по туннелям.

Ранее боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Краб сообщил, что морпехи ВС РФ сорвали попытку прорыва украинской ДРГ на Добропольском направлении. По его словам, группу ВСУ своевременно обнаружили операторы беспилотных систем.

До этого стало известно, что расчеты добровольческого отряда «БАРС-Брянск» при помощи FPV-дрона «Бумеранг» поразили украинский дрон-матку, который использовался для доставки малых ударных беспилотников в заданный район. Малые БПЛА в простонародье называют ждунами. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота

