14 мая 2026 в 08:09

Российские морпехи предотвратили попытку прорыва украинской ДРГ в зоне СВО

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Морпехи ВС РФ сорвали попытку прорыва украинской ДРГ на Добропольском направлении, заявил РИА Новости боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Краб. По его словам, группу ВСУ своевременно обнаружили операторы беспилотных систем.

ДРГ пыталась пройти на наши позиции, но минометы отработали четко, — сказал военный.

Ранее сообщалось, что расчеты добровольческого отряда «БАРС-Брянск» при помощи FPV-дрона «Бумеранг» поразили украинский дрон-матку, который использовался для доставки малых ударных беспилотников в заданный район. Малые БПЛА в простонародье называют ждунами. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что российские войска ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ. Также под удары попали пункты временной дислокации формирований противника и иностранных наемников в 147 районах. ВС РФ также продолжили наступление и атаковали позиции нескольких бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.

