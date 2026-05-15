Натираю яйца и плавленый сырок — и в лаваш: рулет-экспресс за 10 минут: вкуснее и проще салата оливье

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сытные и быстрые закуски, но не хочет возиться с нарезкой оливье или «Мимозы». Никакой варки — просто натер яйца, смешал с ветчиной, морковкой и майонезом, завернул в лаваш и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежный сочный рулет с хрустящей корочкой лаваша и пикантной начинкой из ветчины, корейской морковки, плавленого сыра и яиц. Ветчина дает сытность, морковка — остринку, сыр — кремовую текстуру, а яйца делают начинку нежной и воздушной. Он намного интереснее и быстрее любых праздничных салатов, при этом не требует духовки и готовится из доступных продуктов. Идеален для перекуса, завтрака или как закуска к праздничному столу. Готовится за 10 минут, а исчезает мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 3 вареных яйца, 200 г ветчины, 150 г корейской морковки, 1 плавленый сырок, 3 ст. ложки майонеза, пучок укропа, соль и перец по вкусу. Яйца натрите на крупной терке. Ветчину нарежьте соломкой. Плавленый сырок натрите на терке. Укроп мелко порубите. В миске смешайте яйца, ветчину, морковку, плавленый сыр, укроп и майонез. Посолите, поперчите. Лаваш смажьте тонким слоем майонеза. Равномерно распределите начинку. Плотно сверните рулет. Заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30–60 минут. Перед подачей нарежьте кусочками толщиной 1,5–2 см.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот рулет из лаваша. Даже на следующий день он остался таким же вкусным и не размок. Кстати, вместо укропа можно взять петрушку или зеленый лук — свежесть будет еще ярче. Находка, а не рецепт!

