15 мая 2026 в 14:30

С капустой — прошлый век. Готовлю заливной пирог с зеленым луком — улетает с чаем на раз-два

Это гениально простой рецепт заливного пирога с зеленым луком для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться с дрожжами, раскаткой и лепкой. Никакого замеса — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, воздушный пирог с хрустящей золотистой корочкой и сочной, ароматной луковой начинкой внутри, которая буквально тает во рту.

Сметана делает тесто мягким и маслянистым, а зеленый лук придает свежую весеннюю нотку. Он идеален для завтрака с чашкой чая, для полдника или как закуска к бульону. Готовится из доступных продуктов, а исчезает мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан сметаны (250 мл), 2 яйца, 1 стакан муки (130 г), большой пучок зеленого лука (150–200 г), 0,5 ч. ложки соды, соль и перец по вкусу, 1 ст. ложка растительного масла для формы. Зеленый лук мелко нарежьте. В миске смешайте сметану, яйца, соль, перец и соду (сода погасится в кислой среде). Всыпьте муку, перемешайте до однородности. Добавьте лук, перемешайте. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму (диаметром 20–22 см) смажьте маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму, разровняйте. Выпекайте 25–30 минут до золотистой корочки и сухой шпажки. Дайте пирогу остыть в форме 5–10 минут, затем переложите на блюдо. Подавайте теплым или полностью остывшим.

Проверено редакцией
рецепты
пироги
лук
кулинария
Мария Левицкая
