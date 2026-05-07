Минтай без кучи майонеза и масла: вкусный рецепт в духовке — рыба получается нежной и сочной

Фото: D-NEWS.ru
Многие до сих пор считают минтай «сухой» и не самой интересной рыбой, но этот рецепт легко меняет впечатление. Без тяжелого майонеза, большого количества масла и сложных ингредиентов получается очень нежное, сочное блюдо с аппетитной сырной корочкой. Все готовится максимально просто, а вкус выходит намного богаче, чем ожидаешь от обычного минтая.

Главный секрет — луковая подушка и легкий соус на сметане с дижонской горчицей. Лук во время запекания отдает сок, рыба пропитывается ароматами и остается мягкой, а лимон делает филе еще нежнее.

Ингредиенты: филе минтая — 800 г, репчатый лук — 2–3 шт., сметана или греческий йогурт — 200 г, дижонская горчица — 2 ч. л., твердый сыр — 130 г, лимон — 1/2 шт., соль и черный перец — по вкусу, немного оливкового масла для формы.

Лук нарезаю тонкими полукольцами и выкладываю в смазанную форму. Слегка солю — так он быстрее отдает сок и становится очень мягким после духовки.

Филе минтая промакиваю салфеткой и сбрызгиваю лимонным соком. Уже через несколько минут рыба становится более нежной и ароматной.

Для соуса смешиваю сметану с дижонской горчицей, солью и перцем. Получается легкая, но насыщенная заправка без тяжелого майонеза.

Минтай выкладываю на лук, сверху распределяю соус и посыпаю тертым сыром. Запекаю при 180 градусах примерно 25–30 минут до золотистой корочки.

