24 мая 2026 в 09:30

Замораживаем зеленый лук — пока дешевый и растет на даче: хранится до следующего года

Фото: D-NEWS.ru
Зеленый лук — один из самых востребованных продуктов на кухне, но зимой он стоит дорого, а качество оставляет желать лучшего. Решение простое: заморозьте его в сезон, когда он растет на даче или продается за копейки.

Главное — сделать это правильно, чтобы после разморозки перья оставались упругими, зелеными и пахли свежестью, а не превращались в кашу. Для шоковой заморозки идеально подходит молодая, сочная зелень без признаков увядания.

Тщательно вымойте лук, обсушите бумажными полотенцами — лишняя влага главный враг, она делает ломкими перья. Затем нарежьте лук привычными для вас кусочками. Разложите нарезанную зелень тонким слоем на плоской тарелке или разделочной доске, застеленной пленкой, и отправьте в морозилку на 1–2 часа. Когда кусочки схватятся и станут твердыми, ссыпьте их в пакет или пластиковый контейнер, выпустите воздух и уберите в морозилку.

Благодаря предварительной заморозке в один слой, лук не слипнется в комок. При использовании не нужно размораживать весь пакет — просто отсыпьте нужное количество и сразу добавляйте в блюдо.

Такой лук хранится до следующего урожая, сохраняя яркий цвет, аромат и все полезные свойства.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
