Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 22:46

Луковые котлеты — на вкус как с мясом: быстро и недорого — на обед и ужин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Луковые котлеты — это удивительное постное блюдо, которое подойдет и на обед, и на ужин. Вкус получается насыщенным, как с мясом, но при этом сладковатым и очень пикантным. А главное — быстро и недорого!

Секрет вкуса в том, что обжаренный до карамелизации лук с добавлением манки и специй создает плотную, сочную и ароматную массу, которая при жарке покрывается аппетитной хрустящей корочкой.

Для приготовления понадобится: 4–5 крупных луковиц, 2–3 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. муки, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного перца, 0,5 ч. л. паприки, зелень (укроп, петрушка), растительное масло для жарки.

Рецепт: лук нарежьте очень мелкими кубиками. На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук до золотистого цвета и мягкости (около 15–20 минут). Дайте луку немного остыть. Смешайте обжаренный лук с манкой, мукой, солью, перцем, паприкой и рубленой зеленью.

Тщательно вымесите «фарш». Если масса слишком сухая, можно добавить немного воды. Дайте постоять 10–15 минут, чтобы манка набухла. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты. Обжарьте их с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты из квашеной капусты.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти овощные котлеты — тот случай, когда даже мясоеды просят добавки. Гарантия сочности и аромата 100%
Общество
Эти овощные котлеты — тот случай, когда даже мясоеды просят добавки. Гарантия сочности и аромата 100%
Эти котлеты из судака с креветками — тот случай, когда рыба покоряет даже тех, кто ее не любит. Трачу на шедевр всего 15 минут
Общество
Эти котлеты из судака с креветками — тот случай, когда рыба покоряет даже тех, кто ее не любит. Трачу на шедевр всего 15 минут
Эти луковые котлеты — бюджетное чудо, которое перевернет представление о простых блюдах. Готовлю и наслаждаюсь
Общество
Эти луковые котлеты — бюджетное чудо, которое перевернет представление о простых блюдах. Готовлю и наслаждаюсь
Сажаю эту зеленушку — и все лето ем бесплатные салаты: 10 видов для полезной грядки
Общество
Сажаю эту зеленушку — и все лето ем бесплатные салаты: 10 видов для полезной грядки
Картошка с луком и сыром, бросил на сковороду — и готово: блюдо, которое спасет до зарплаты. Проще драников, а вкуснее в разы
Общество
Картошка с луком и сыром, бросил на сковороду — и готово: блюдо, которое спасет до зарплаты. Проще драников, а вкуснее в разы
котлеты
рецепты
лук
Великий пост
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помогал Украине, обнищал и стал бездомным: как сейчас живет Микки Рурк
«Разбомбили банк с людьми»: Аракчи обвинил США и Израиль в ударе по Ирану
Резолюцию России по конфликту на Ближнем Востоке отклонили в СБ ООН
Самолетам запретили летать над Краснодаром
«Раньше срока»: синоптик озвучил, когда в Москве растает снег
Небензя назвал предвзятой принятую резолюцию по Ближнему Востоку
Поселения в двух ключевых точках Израиля попали под ракетную атаку шиитов
Венгрия предупредила Украину о последствиях атаки на «Турецкий поток»
Казахстан повысит утильсбор на авто из РФ: чем это грозит АвтоВАЗу и другим
Кадыров назвал виновных в попытке «вбить клин» во весь исламский мир
Лавров поговорил с главой МИД Бахрейна о перспективах на Ближнем Востоке
«Все проще»: Трамп легкомысленно оценил конфликт с Ираном
Фонд Галицкого вмешался в украинский конфликт на $50 млн
Совбез ООН принял резолюцию, осуждающую иранские атаки на Ближнем Востоке
Сотрудники безопасности Ирана попали под атаки на КПП в Тегеране
«Не бойтесь»: Орбан позвонил дочерям после угроз с Украины
Раскрыто состояние мужчины, пострадавшего при обстреле Брянска
Русские идут! Триумф России на Паралимпиаде — что не так с бойкотом Запада
Посол Израиля раскрыл, как Россия может помочь Ближнему Востоку
«След Эпштейна» нашли в Виндзорском замке и поместье Сандрингем
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.