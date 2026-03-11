Луковые котлеты — на вкус как с мясом: быстро и недорого — на обед и ужин

Луковые котлеты — это удивительное постное блюдо, которое подойдет и на обед, и на ужин. Вкус получается насыщенным, как с мясом, но при этом сладковатым и очень пикантным. А главное — быстро и недорого!

Секрет вкуса в том, что обжаренный до карамелизации лук с добавлением манки и специй создает плотную, сочную и ароматную массу, которая при жарке покрывается аппетитной хрустящей корочкой.

Для приготовления понадобится: 4–5 крупных луковиц, 2–3 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. муки, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного перца, 0,5 ч. л. паприки, зелень (укроп, петрушка), растительное масло для жарки.

Рецепт: лук нарежьте очень мелкими кубиками. На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук до золотистого цвета и мягкости (около 15–20 минут). Дайте луку немного остыть. Смешайте обжаренный лук с манкой, мукой, солью, перцем, паприкой и рубленой зеленью.

Тщательно вымесите «фарш». Если масса слишком сухая, можно добавить немного воды. Дайте постоять 10–15 минут, чтобы манка набухла. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты. Обжарьте их с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.

