08 марта 2026 в 11:42

Картошка с луком и сыром, бросил на сковороду и готово: блюдо, которое спасет до зарплаты. Проще драников, а вкуснее в разы

Фото: D-NEWS.ru
Здесь все построено на простой, но гениальной математике. Один слой картошки плюс один слой лука плюс один слой сыра. Получается не просто жареная картошка с луком, а самостоятельное блюдо со своей архитектурой: нижняя корочка, сочная середина и верхняя корочка. Это трехэтажный дом вкуса, построенный из двух ингредиентов.

Для блюда нужно: 400 г картофеля, 1 крупная луковица, 30 г твердого сыра (подойдет любой, что есть), 10 г сливочного масла, 1 ст.л. растительного масла, соль и любимые специи (черный перец, паприка, сушеный чеснок). Картофель очистить и нарезать очень тонкими круглыми ломтиками, почти как чипсы. Промыть их в холодной воде, чтобы убрать лишний крахмал, — тогда они лучше подрумянятся и не слипнутся. Лук очистить и нарезать тонкими кольцами или полукольцами. Сыр натереть на крупной терке. В сковороде с толстым дном (желательно с антипригарным покрытием) растопить сливочное масло, добавить растительное и хорошо разогреть. Выложить половину картофеля, разравнивая в один тонкий слой. Посолить и поперчить. Сверху равномерно распределить весь нарезанный лук. Затем посыпать лук тертым сыром. Накрыть все оставшимся картофелем, снова посолить и поперчить. Убавить огонь до среднего, накрыть сковороду крышкой и готовить 7-10 минут, пока нижний слой картофеля не станет золотистым и не начнет хрустеть по краям.

Затем аккуратно перевернуть «конструкцию»: накрыть сковороду большой плоской тарелкой или второй крышкой, придерживая, перевернуть. Сдвинуть получившийся «пирог» обратно на сковороду подрумяненной стороной вверх. Накрыть крышкой и готовить еще 4-6 минут до готовности второго слоя. Подавать сразу, прямо со сковороды, разрезав на порции, как пиццу.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
картофель
сыры
лук
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
