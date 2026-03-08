В пост балую себя этими беляшами — сытно, ароматно и никакого мяса. Теперь семья просит их каждые выходные

Вкусные постные беляши с картошкой — тесто выходит воздушным, а начинка сочной даже без мяса. Беру картофель, лук и муку — и готовлю румяные беляши прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для постного меню или сытного перекуса. Его необычность в том, что дрожжевое тесто на воде получается таким же мягким и эластичным, как на молоке, а картофельная начинка с луком и перцем — сочной и ароматной. Получается обалденная вкуснятина: пышные, золотистые беляши с хрустящей корочкой, а внутри — нежнейшее картофельное пюре с карамелизированным луком. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить новую партию. Даже мясоеды просят добавки и не верят, что в них нет мяса.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 300 мл теплой воды, 1 ч. ложка сухих дрожжей, 1 ст. ложка сахара, ½ ч. ложки соли, 3 ст. ложки растительного масла; для начинки — 4–5 средних картофелин, 1 луковица, соль, перец, растительное масло для жарки. Картофель отварите и разомните в пюре. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, смешайте с картофелем, посолите, поперчите. Замесите тесто из указанных ингредиентов, дайте подойти 1 час. Разделите на кусочки, раскатайте лепешки, выложите начинку, защипните края, оставляя отверстие. Обжарьте в разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими.

