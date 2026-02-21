Стакан муки, стакан кефира и фарш — пеку вместо беляшей: ленивые пирожки с мясом

Пеку эти ленивые пирожки с мясом вместо беляшей. Все максимально просто — беру стакан муки, стакан кефира, фарш и обжариваю до хрустящей корочки.

Вкус получается умопомрачительным: внутри — сочная, ароматная мясная начинка с пряностями, снаружи — нежная, пористая оболочка с золотистым румянцем.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок, зелень по желанию. Для теста: 1 стакан (250 мл) кефира, 1 яйцо, 6-7 ст. л. муки, 1 ч. л. соды, щепотка соли.

Рецепт: в фарш добавьте соль, перец, паприку, чеснок и мелко рубленую зелень, тщательно вымесите. Сформируйте из фарша небольшие круглые или овальные лепешки толщиной около 1,5 см. Для теста в миске смешайте кефир, яйцо и соль. Добавьте соду, перемешайте. Постепенно всыпьте муку, размешивая венчиком до консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Каждую мясную лепешку полностью окуните в тесто с помощью вилки и сразу выложите на сковороду. Обжаривайте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки и полной готовности мяса.

