Мои любимые жаворонки из теста: простые продукты, а какое чудо получается! Птички как живые, а внутри — нежность

Эти булочки-жаворонки — гениально простое и невероятно душевное угощение, которое испокон веков пекут на Руси в честь встречи весны. Их необычность не только в трогательной форме птичек, но и в том, что из самого простого постного теста получаются румяные, мягкие булочки с тонким ароматом и хрустящей сахарной корочкой. Получается обалденная вкуснятина: золотистые жаворонки с глазками-изюминками, нежные внутри и аппетитно поджаристые снаружи. Они словно несут на крыльях тепло и солнце, а чаепитие с ними становится особенным, наполненным светлой радостью.

Для приготовления вам понадобится: 500 г пшеничной муки, 200 мл теплой воды, 30 г свежих дрожжей (или 10 г сухих), 3 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка соли, 50 мл растительного масла, изюм для глазок и крепкий сладкий чай для смазывания. В теплой воде растворите дрожжи и сахар, добавьте половину муки, перемешайте и оставьте опару в тепле на 30 минут. Затем добавьте соль, масло, оставшуюся муку и замесите мягкое тесто. Дайте ему подойти 1–1,5 часа. Разделите тесто на жгутики, завяжите узелками, формируя птичек, вставьте глазки-изюминки. Выложите на противень, дайте расстояться 20 минут, смажьте сладким чаем и выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до румяности.

