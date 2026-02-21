Новый снегопад, заморозки до –14: как пройдут последние дни зимы в Москве

Новый снегопад, заморозки до –14: как пройдут последние дни зимы в Москве

Температура в Москве превысит норму, однако ненадолго: столицу ждут новые похолодания и снегопады. Какая погода пришла в Москву 21 февраля, чего ждать на неделе, будет ли оттепель?

Какая погода пришла в Москву к 21 февраля, что с оттепелью

Циклон «Валли», который завалил Москву рекордным количеством снега, покинул столицу 20 февраля, однако небольшие снегопады продолжаются.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что в феврале 2026 года Москва перекрыла рекорд Северной столицы по высоте снега, поставленный 15 лет назад: к 21 февраля высота снежного покрова в центре Москвы достигла 78 см.

Погода в Москве 21 февраля будет теплее климатической нормы, которая составляет минус 5,2 градуса. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечает, что на Москву начинает оказывать влияние антициклон с юго-запада.

«В облаках появятся прояснения, а небольшой снег пройдет местами только в начале дня. Показания термометров на 1–2 градуса превысят рамки климатической нормы. Температура воздуха — минус 1–3 градуса, по области — до минус 5. Атмосферное давление будет расти. В воскресенье ночью без осадков, минус 6–8 градусов, во второй половине дня снег, до минус 2», — указывает Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сколько снега выпадет в Москве на неделе, как начнется март

Гидрометцентр Москвы прогнозирует усиление снегопадов в ближайшие дни. Температура днем к понедельнику, 23 февраля, поднимется до 0 градусов, при этом ночью будут заморозки до минус 5–8.

Foreca прогнозирует в ближайшие дни несколько снегопадов: сначала 1,4 мм осадков (в виде снега) выпадет в воскресенье. Более мощный снегопад — 9,9 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы, выпадет 24 февраля. При этом температура упадет до минус 3–5 градусов.

В середине недели снегопад прекратится, а температура воздуха резко упадет: 26 февраля ожидается до минус 7 градусов днем и минус 14 ночью.

После заморозков в последние дни зимы придет новый циклон. Мощный снегопад начнется 28 февраля и будет продолжаться до понедельника. За это время выпадет еще 12 мм осадков, при этом температура будет подниматься до плюс 3 градусов, поэтому ожидается мокрый снег и ледяной дождь.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, сколько будет градусов

21 февраля Петербург попал под влияние теплого сектора циклона, который расположился над центральной частью Скандинавии, указал Леус.

«Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Показания термометров будут расти и вплотную приблизятся к зоне оттепелей. Температура воздуха до минус 2 градусов, в Ленобласти — до минус 5. Атмосферное давление будет падать. В воскресенье временами снег, ночью — минус 3–5 градусов, днем — минус 1-3», — прогнозирует синоптик.

Foreca прогнозирует, что 22 февраля в Петербурге выпадет 6,6 мм осадков. Новый снегопад начнется в конце следующей неделе, как и в Москве. В последние дни зимы выпадет еще 12 мм осадков при температуре до плюс 3.

Читайте также:

Новые снежные рекорды уничтожит оттепель: прогноз погоды в Москве

Атака на Воткинск 21 февраля: что известно, сколько жертв, Роскосмос

«Герани» выключили свет в Одессе: удары по Украине 21 февраля