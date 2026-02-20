Зимняя Олимпиада — 2026
Новые снежные рекорды уничтожит оттепель: прогноз погоды в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Рекордный снегопад в Москве закончился, и на смену ему идет мощная оттепель. Какая погода в столице 20 февраля, сколько будет градусов в оттепель, будут ли новые снегопады?

Снегопад кончился? Погода в Москве 20 февраля

Утром 20 февраля на ВДНХ в Москве высота снежного покрова достигла 68 см, установив новый метеорологический рекорд для 20 февраля. За сутки прибавилось 19 см снега. При этом в некоторых районах столицы и Подмосковье снег даже глубже: в Тушино 71 см (+17 см за сутки), на Балчуге 77 см (+19 см), в МГУ сугробы достигли отметки в 79 см, а в Черустях высота снежного покрова составила 81 см.

Во Всемирной метеорологической организации заявили, что район Внуково вошел в пятерку мест на Земле, где за сутки выпало больше всего осадков: 25 мм. Первое место занял атолл Мауке, входящий в группу островов Кука, в Тихом океане — там выпало 66 мм осадков.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус констатирует, что циклон «Валли» ушел, однако небольшой снегопад в Москве еще продолжится.

«Погоду в столице будет формировать южная периферия циклона. Он продолжит закрывать небо над регионом плотными облаками, местами вызовет снег и немного понизит температуру: днем показания термометров будут на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Температура воздуха минус — 6–8 градусов, по области — минус 5–10», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Когда оттепель придет в Москву, что будет с погодой в марте 2026 года

В субботу, 21 февраля, начнется оттепель: если ночью температура будет опускаться до минус 10, то днем составит минус 2–4 градуса, прогнозирует Леус.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура будет постепенно расти. К 25 февраля она перешагнет через 0 градусов и войдет в оттепель, рассказал синоптик центра «Метео» Александр Ильин. Снег начнет быстро таять.

«Не так будут высоки температуры, от нуля до плюс двух, может быть, до плюс трех в отдельные часы. В марте во второй половине первой декады этот процесс снеготаяния может притормозиться, на сколько, я сейчас не могу предположить», — рассказал Ильин.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По прогнозу Foreca, во время оттепели в Москве с 21 по 25 февраля выпадет еще 15,4 мм осадков в различном виде: от снега до дождя. С 26 февраля снегопад перестанет, а температура начнет снижаться: ожидается минус 5 градусов днем и до минус 10 ночью. Согласно долговременному прогнозу ИА «Метеоновости», такая или более теплая погода сохранится на первой неделе марта.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда будет оттепель

По данным Леуса, к 20 февраля до Санкт-Петербурга добрался циклон из Москвы.

«Выходя своим центром на запад Вологодской области, он закроет небо плотными облаками, вызовет снег и удержит температуру ниже средних многолетних значений. Температура воздуха — минус 8–10 градусов, в Ленобласти — до минус 12. Атмосферное давление вернется в норму. В субботу без существенных осадков, ночью — минус 11–13 градусов, днем — минус 1–3», — прогнозирует Леус.

По прогнозу Foreca, циклон принесет еще один снегопад в Петербург в воскресенье (5,1 мм осадков при минус 3–6 градусах). Начало следующей недели пройдет будет относительно холодным (минус 5–6 днем, до минус 13 ночью), после чего в последних числах февраля придет новый циклон с 5 мм осадков. Он принесет потепление до плюс 1 градуса в воскресенье, 1 марта.

