Москвичам рассказали, когда в столице начнется оттепель

Оттепель придет в Москву и Московскую область уже на следующей неделе, 25 февраля, такой прогноз в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» озвучил синоптик центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, с этого дня в столице ожидаются близкие к нулю температуры со слабым плюсом, которые задержатся на достаточно долгий срок. Кроме того, в городе постепенно начнет таять снег.

Не так будут высоки температуры, от нуля до плюс двух, может быть, до плюс трех в отдельные часы. В марте во второй половине первой декады этот процесс снеготаяния может притормозиться, на сколько, я сейчас не могу предположить, — рассказал Ильин.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подсчитал, что за последние сутки в Москве выпало не менее 28 миллиметров осадков, или около 64% месячной нормы. На метеостанции на ВДНХ этот показатель составил 52%. Синоптик отметил, что месячный лимит по осадкам почти исчерпан. По его словам, самые обильные снегопады зафиксировали в Туле и в Рязанской области.