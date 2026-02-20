Николаев горит, автобусы забиты «грузом-200»: удары по Украине 20 февраля

Россия нанесла серию ударов по энергетическим и военным объектам Украины. Сколько БПЛА и ракет запустили 20 февраля, где поражены цели, что известно?
Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 20 февраля
Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 20 февраля из России запустили по целям на Украине одну баллистическую ракету «Искандер-М» и 128 ударных БПЛА. ВСУ признает попадания ракеты и 21 ударного БПЛА в 14 районах, а также падение обломков беспилотника в одном районе.
Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает три точки нанесения массированных ударов беспилотниками ВС РФ: первая крупная группа «Гераней» и «Гербер» нанесла удары по Васильковке, Николаевке, Дмитровке и Шахово в Днепропетровской области. Оставшиеся БПЛА проследовали севернее, где объединились еще с одной группой беспилотников в районе Змиева и атаковали цель южнее Чугуева. Еще одна группа «Гераней» ближе к утру атаковала цель в районе Запорожья.
«Из необычного: „Герани“-носители FPV-дронов впервые появились над Харьковом сегодня ночью. И загадочная баллистическая ракета в сторону Коростеня. Около полуночи со стороны Брянской области вылетела баллистика, затем она исчезла в районе Черниговской области и снова появилась в районе Коростеня… и снова исчезла», — отмечают «Хроники Гераней».
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Что известно об ударе «Искандера» по Харькову
Харьковская область за минувшие сутки подверглась серии воздушных ударов. «Хроники Гераней» отмечают не менее 10 ударов корректируемых авиабомб и как минимум 42 удара БПЛА «Герань», БМ-35 или «Молния».
Утром Харьков подвергся удару двух ракет, запущенных ОТРК «Искандер-М».
«Одна ракета поразила цель в Слободском районе Харькова. Над городом кружили два наших разведчика. Второй „Искандер-М“ пролетел чуть дальше. Пока без деталей», — указывают «Хроники».
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
При этом в военном ведомстве подтвердили удар ракетой «Искандер-М» по аэродрому в Нежине Черниговской области: уничтожены склады с более 90 ударными БПЛА ВСУ и до двух взводов операторов в Черниговской области, сообщили в Минобороны. Удар был нанесен 18 февраля около 16:30.
Где поразили энергетику на Украине в ночь на 20 февраля
Вечером ударом БПЛА «Герань-2» был поражен очередной объект энергетической инфраструктуры противника: подстанция ПС 154 кВ «Снигиревка» в районе поселка Нововасильевка в Николаевской области.
Данные о поражении объекта подтвердили местные украинские власти. Координатор подполья Сергей Лебедев отмечает, что в результате атаки в тыловом районе ВСУ были обесточены 55 населенных пунктов.
В результате ударов противник понес существенные потери в личном составе, автобусы оказались буквально забиты «грузом-200».
«Отдельно приводится информация о поражении мест дислокации личного состава. В итоге сегодня в Николаев уже четыре микроавтобуса с надписью „груз-200“ заехало, что говорит о том, что убитых ВСУ не меньше сотни на данный момент», — пишет Лебедев.
Еще один энергообъект был выведен из строя ударом «Герани» около 7 утра.
«Ночью было отключено электроснабжение 41 000 абонентов, в настоящее время без света 8000 потребителей», — сообщил глава запорожской ОВА Иван Федоров.
Telegram-канал «Герань: Черный ящик» отмечает также удар по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «Глинско-Розбышевская» в районе села Качаново в Полтавской области. Это крупная станция перекачки нефти.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
