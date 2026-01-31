Подполье раскрыло правду о рухнувшей антидроновой защите

Антидроновая защита на трассе в Николаеве обрушилась из-за дешевых материалов, которые использовали при строительстве, сообщили ТАСС в пророссийском подполье. Отмечается, что конструкция не выдержала даже ветровой нагрузки.

По нашей информации, при строительстве применялись дешевые сети и облегченные опоры, не рассчитанные ни на ветровую нагрузку, ни на сезонные перепады температур, — сказано в сообщении.

Приемка работ по завершении строительства проводилась в спешке, без должной технической экспертизы, подчеркнули в подполье. На эти проекты были выделены значительные бюджетные средства, включая иностранную помощь, заключили в источнике.

Ранее стало известно, что на трассе Николаев — Херсон обрушился большой участок тоннеля с антидроновой защитой. На опубликованных кадрах видна поваленная на проезжую часть защитная сетка, которая должна была создавать безопасный логистический коридор.

До этого из-за аварийного отключения электричества в Киеве почти 500 пассажиров метро оказались заблокированы под землей. Спасатели помогали людям выбираться из составов и выводили их из темных тоннелей.