Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 22:53

Подполье раскрыло правду о рухнувшей антидроновой защите

Антидроновая защита в Николаеве рухнула из-за дешевых материалов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Антидроновая защита на трассе в Николаеве обрушилась из-за дешевых материалов, которые использовали при строительстве, сообщили ТАСС в пророссийском подполье. Отмечается, что конструкция не выдержала даже ветровой нагрузки.

По нашей информации, при строительстве применялись дешевые сети и облегченные опоры, не рассчитанные ни на ветровую нагрузку, ни на сезонные перепады температур, — сказано в сообщении.

Приемка работ по завершении строительства проводилась в спешке, без должной технической экспертизы, подчеркнули в подполье. На эти проекты были выделены значительные бюджетные средства, включая иностранную помощь, заключили в источнике.

Ранее стало известно, что на трассе Николаев — Херсон обрушился большой участок тоннеля с антидроновой защитой. На опубликованных кадрах видна поваленная на проезжую часть защитная сетка, которая должна была создавать безопасный логистический коридор.

До этого из-за аварийного отключения электричества в Киеве почти 500 пассажиров метро оказались заблокированы под землей. Спасатели помогали людям выбираться из составов и выводили их из темных тоннелей.

Николаев
дроны
защита
подполье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поставил страну на колени, устал и ушел: за что в России не любят Ельцина
Подозреваемый в удушении бывшей возлюбленной в Москве признал вину
Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на автомобиль
Атака ВСУ в Орловской области привела к повреждениям жилых домов
Возвращение на сцену, Марго, спор с бизнесменом: как живет Филипп Киркоров
Над городом в Индии начали клубиться желтые облака из-за утечки газа
Женщина два месяца ходила с осколком в глазу после обстрела ВСУ
Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия света в жилом комплексе
Подполье раскрыло правду о рухнувшей антидроновой защите
В Тамбовской области водители уже семь часов стоят в пробке
Снежная луна устроит ночное шоу над Россией
Долги, развод после 19 лет брака, мнение об СВО: как живет Андрей Мерзликин
«Ужасные преступления»: Маск потребовал арестовать фигурантов дела Эпштейна
Калужский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск рейсов
Минобороны Украины утвердило приоритеты сотрудничества с НАТО
«Тема закрыта»: в деле с квартирой Долиной поставили точку
Фицо отправил в отставку своего советника из-за скандального дела
ВС России уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ
Александра Трусова не смогла пройти в полуфинал после возвращения на лед
ПВО отразила массированную атаку беспилотников над Центральной Россией
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.