31 января 2026 в 18:42

В Киеве из-за блэкаута почти 500 пассажирам метро потребовалась помощь МЧС

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Почти 500 пассажиров киевского метро застряли под землей из-за блэкаута, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. По информации ведомства, спасателям пришлось помогать людям выбираться из составов и выводить их из темного тоннеля.

Как заявил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, работа метрополитена была остановлена в связи с аварийными отключениями электроснабжения. По его словам, на данный момент станции работают как укрытия. Помимо всего прочего, остановлено движение электропоездов.

Ранее Кличко заявил, что масштабные отключения электроэнергии в стране могут повториться. В связи с этим он вновь призвал местных жителей запасаться продуктами питания, водой и лекарствами. Ситуацию на Украине политик описал как «очень сложную и тревожную».

До этого министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что масштабный системный сбой привел к каскадным отключениям в электроэнергетической сети страны. По его словам, одновременно отключились ЛЭП между Румынией и Молдавией, а также между западной и центральной частями Украины.

