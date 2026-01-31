Кличко снова призвал киевлян запасаться едой, водой и лекарствами

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Киев-24», что масштабные отключения электроэнергии в стране могут повториться. В связи с этим он вновь призвал местных жителей запасаться продуктами питания, водой и лекарствами.

Ситуация очень сложная и тревожная. Мы не исключаем, что она может повториться. <…> У вас должна быть теплая одежда. Пожалуйста, сделайте запас питьевой и технической воды, еды, медикаментов, — подчеркнул Кличко.

Он добавил, что киевское метро постепенно возобновляет работу. Кроме того, запитаны объекты критической инфраструктуры, специалисты восстанавливают давление в системе водо- и теплоснабжения. При этом во время энергетического кризиса в Киеве 23 января мэр также призывал горожан запастись всем необходимым.

Ранее министр энергетики страны Денис Шмыгаль заявил, что масштабный системный сбой привел к каскадным отключениям в электроэнергетической сети Украины. По его словам, одновременно отключились ЛЭП между Румынией и Молдавией, а также между западной и центральной частями Украины.