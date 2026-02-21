«Герани» выключили свет в Одессе: удары по Украине 21 февраля

ВС РФ нанесли серию ударов по целям на Украине. Сколько ракет и БПЛА запустили в ночь на 21 февраля, где были попадания, что с энергетикой?

Сколько ракет и БПЛА поразили цели на Украине 21 февраля

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 21 февраля Россия запустила по целям на Украине одну баллистическую ракету комплекса «Искандер-М» и 120 ударных БПЛА (различные модели беспилотников «Герань», «Гербера», «Италмас»).

ВСУ подтверждают попадание баллистической ракеты, 13 ударных БПЛА в 11 районах и падения обломков беспилотников в восьми районах.

Утром 21 февраля беспилотники продолжают действовать над территорией Украины: так, группа «Гераней» была замечена в Харьковской области, а в нескольких районах Одесской области объявили воздушную тревогу.

«В 08:10 над Сумской областью в сторону Полтавской области пролетел „Искандер-М“. Мониторинговые каналы противника вообще никак не среагировали... Пока без деталей», — отмечают «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ОТРК «Искандер» Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Где были удары по энергетике на Украине 21 февраля, что с энергосистемой

Одесса стала «самым ярким местом» в ночь на 21 февраля: группа «Гераней» атаковала около 2 часов ночи.

В 02:00 мск «Герани» нанесли групповой удар по объектам энергетики в Одессе. Город обесточен на 90%. Сейчас работают разведчики над Затокой и устьем Дуная. Сегодня будет удар по портам», — сообщил Telegram-канал «Герань цветущая».

Еще один удар по энергетике был нанесен в районе Снигиревки. По официальным данным, обесточено 55 населенных пунктов в Баштанском районе Николаевской области. В Снигиревке располагается крупная солнечная электростанция (СЭС).

Глава Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра заявил украинским СМИ, что в ближайшее время ситуация с электричеством в стране улучшится. «Уже скоро», по его словам, графики отключения света станут мягче, а дефицит электроэнергии сократится почти вдвое. Главная надежда украинцев — оттепель и увеличение светового дня, заявил Голиздра.

«Главное условие улучшения — отсутствие массированных атак на энергосистему», — предупредил украинский эксперт.

Другие украинские эксперты не делают таких оптимистичных прогнозов: ранее в Центре анализа энергетики предупредили, что режим отключения в Киеве будет продолжаться еще два-три года «в лучшем случае» (если конфликт закончится и энергетики смогут приступить к восстановлению энергосистемы).

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине в ночь на 21 февраля

Серия ударов БПЛА была нанесена по целям в Запорожье.

«Официально под удары попал объект транспортной инфраструктуры», — отмечает Telegram-канал «Хроники Гераней».

БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также сообщалось о «скоростных целях» над Сумской областью, подробности неизвестны.

«В Сумской области за сутки нанесено не менее шести ударов корректируемых авиабомб, два удара РСЗО/ОТРК и как минимум два удара БПЛА „Герань“/БМ-35. Также стоит отметить активность БПЛА „Ланцет“/„Молния“/FPV в окрестностях города Сумы, в процессе которой зарегистрировано не менее семи взрывов», — указывают «Хроники».

Отмечены также удары в Черниговской и Днепропетровской областях, а также неподконтрольной России части территории Донбасса.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

