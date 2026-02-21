Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 февраля: где сбои в РФ

Сегодня, 21 февраля, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 21 февраля

Сбои мобильного интернета наблюдаются во множестве регионов, следует из данных мониторингового сайта «Сбой.рф». По словам абонентов, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Больше всего жалоб приходит от абонентов МТС. За сутки накопилось почти 100 обращений. Ранее этот показатель составил 359. Сообщения о сбоях поступают из Москвы — 25%, Санкт-Петербурга — 9%, Приморского края, Свердловской, Ярославской, Новосибирской областей — по 7%, Самарской области — 5%, Сахалина, Орловской, Ленинградской областей, Башкирии, Пензенской области, Краснодарского края — по 4%, Пермского края, Нижегородской, Кировской, Омской, Иркутской, Тамбовской областей, Красноярского края — по 2%.

В сетях других операторов также происходят сбои, если верить статистике. О проблемах пишут из Москвы, Красноярского, Алтайского краев, Иркутской, Пензенской областей, Приморского, Краснодарского краев, Белгородской, Ростовской областей.

Почему не работает мобильный интернет 21 февраля

Отключение мобильного интернета — вынужденная мера при угрозе атаки беспилотников. Пропускную способность сети понижают, чтобы дрон не мог поддерживать связь с центром управления и передавать изображение оператору посредством базовых станций, объяснили специалисты.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что главный приоритет в этом контексте — безопасность населения. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что власти считают оправданными отключения мобильной сети с целью борьбы с атаками дронов.

По словам вице-губернатора по вопросам безопасности Томской области Игоря Толстоносова, решение об отмене ограничений принимается исходя из обстановки по стране в целом, а не в отдельном регионе.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания — вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — добавил политик.

Какие сайты работают без интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Мессенджер Telegram никогда не включат в белый список сервисов в России из-за его иностранного происхождения, объяснил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский.

