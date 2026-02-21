Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 10:39

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 февраля: где сбои в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 21 февраля, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 21 февраля

Сбои мобильного интернета наблюдаются во множестве регионов, следует из данных мониторингового сайта «Сбой.рф». По словам абонентов, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Больше всего жалоб приходит от абонентов МТС. За сутки накопилось почти 100 обращений. Ранее этот показатель составил 359. Сообщения о сбоях поступают из Москвы — 25%, Санкт-Петербурга — 9%, Приморского края, Свердловской, Ярославской, Новосибирской областей — по 7%, Самарской области — 5%, Сахалина, Орловской, Ленинградской областей, Башкирии, Пензенской области, Краснодарского края — по 4%, Пермского края, Нижегородской, Кировской, Омской, Иркутской, Тамбовской областей, Красноярского края — по 2%.

В сетях других операторов также происходят сбои, если верить статистике. О проблемах пишут из Москвы, Красноярского, Алтайского краев, Иркутской, Пензенской областей, Приморского, Краснодарского краев, Белгородской, Ростовской областей.

Почему не работает мобильный интернет 21 февраля

Отключение мобильного интернета — вынужденная мера при угрозе атаки беспилотников. Пропускную способность сети понижают, чтобы дрон не мог поддерживать связь с центром управления и передавать изображение оператору посредством базовых станций, объяснили специалисты.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что главный приоритет в этом контексте — безопасность населения. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что власти считают оправданными отключения мобильной сети с целью борьбы с атаками дронов.

По словам вице-губернатора по вопросам безопасности Томской области Игоря Толстоносова, решение об отмене ограничений принимается исходя из обстановки по стране в целом, а не в отдельном регионе.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания — вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — добавил политик.

Какие сайты работают без интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Мессенджер Telegram никогда не включат в белый список сервисов в России из-за его иностранного происхождения, объяснил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский.

Читайте также:

ВСУ бегут с позиций из-за бесконечных атак: успехи ВС РФ к утру 21 февраля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 февраля

«Это было покушение». Почему Зеленский так боится Залужного

интернет
отключения
новости
сбои
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ-модель впервые украсила обложку российского журнала
Россиянин пострадал при жесткой посадке вертолета
Синоптик рассказала, когда в центр страны придет настоящая весна
Стало известно, как в ЛНР относятся к воссоединению с Россией
В Дании произошел массовый выброс кашалотов на берег
Россияне нашли неожиданный способ сэкономить на МРТ
Жена сожгла дом с семью мужчинами после ссоры с супругом из-за пьянства
Два россиянина выступят в предпоследний день Олимпиады
Психолог назвал слова, которыми часто пользуются мошенники
В «Уралдронзаводе» рассказали, на какую сумму Россия уничтожила дроны ВСУ
Неизвестные работы Микеланджело оказались спрятаны в тайнике
Дмитриев сравнил принца Эндрю и его окружение с сатанистами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 февраля: где сбои в РФ
«Враг — не Россия»: командир ВСУ сделал неожиданное признание
Названы языки, у которых остался один носитель в России
Угольников сообщил о готовности поддержать организацию Музея памяти
Посол России в Париже призвал посчитать французские боеголовки
«Я очень капризный»: актер Шакуров объяснил свою требовательность
Россиянки рассказали, сколько тратят на подарки близким к 23 Февраля
«Ущербная логика»: Константинов объяснил антироссийские выпады Каллас
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.