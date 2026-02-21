ВСУ бегут с позиций из-за бесконечных атак: успехи ВС РФ к утру 21 февраля

Бойцы украинской армии покидают свои позиции в зоне боевых действий из-за острой нехватки продовольствия, недостатка боеприпасов и постоянных атак со стороны российских военных, рассказал ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. Что известно об этом и других успехах ВС РФ к утру 21 февраля?

ВСУ бегут с позиций из-за бесконечных атак и нехватки боеприпасов

«Бегство украинских военнослужащих с позиций связано с рядом факторов, основные из них — это нечеловеческие условия. Сейчас снабжение весьма затруднено: питание, вода, боеприпасы поступают крайне нерегулярно. <…> Ну и второй фактор — сейчас серьезно усилено давление и огневое воздействие со стороны Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал Марочко.

Военэксперт отметил, что в связи с чередованием оттепелей и ночных заморозков в рядах ВСУ возросло количество случаев обморожения среди военнослужащих.

«Естественно, даже если и были какие-то там [в ВСУ] патриоты, все хотят жить. Они пытаются выжить, поэтому саботируют приказы командования, самовольно оставляют позиции и пытаются выбраться хоть в какие-то районы, где можно согреться, поесть и привести себя в порядок», — уточнил Марочко.

Уничтожили шесть украинских БМП и БТР у Красноармейска

На Красноармейском направлении подразделения беспилотных систем псковского гвардейского соединения ВДВ группировки «Центр» поразили шесть боевых машин пехоты и бронетранспортеров, об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

«В ходе боевого вылета [псковским] операторам удалось обнаружить передвижение боевой бронированной техники ВСУ по дорогам оккупированной части ДНР [на Красноармейском направлении]. После получения координат операторы FPV-дронов точными попаданиями уничтожили шесть боевых машин пехоты, бронетранспортеров и тяжелый грузовой коптер ВСУ с 82-мм минами», — говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о боевой работе расчета беспилотника «Молния-2» войск беспилотных систем 29-й отдельной гвардейской бригады радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр».

«Операторы разведывательного дрона выявили замаскированную САУ „Богдана“ украинских боевиков и передали координаты цели расчету ударного БПЛА самолетного типа „Молния-2“. Расчет оперативно получил информацию о выявленной вражеской цели, после военнослужащие оперативно собрали БПЛА, подготовили площадку для взлета и произвели запуск. В ходе выполнения боевой задачи выявленная цель на дистанции более 32 километров была уничтожена», — проинформировали в Минобороны.

Саперы ВС РФ ежедневно обезвреживают сотни мин ВСУ в районе Орехова

В Минобороны РФ заявили, что инженеры-саперы группировки войск «Днепр» ежедневно обезвреживают сотни мин и взрывоопасных объектов в районе города Орехова Запорожской области.

«Инженерно-саперные подразделения 58-й общевойсковой армии группировки войск „Днепр“ совместно с подразделениями войск беспилотных систем проводят разминирование маршрутов, предназначенных для продвижения российской техники и штурмовых групп в районе г. Орехова Запорожской области. <…> Ежедневно военные инженеры обнаруживают и обезвреживают сотни мин и других взрывоопасных предметов, установленных ВСУ», — подчеркнули в МО.

Министерство подчеркнуло, что применение беспилотных систем значительно повышает безопасность работы саперов. Эти устройства позволяют проводить предварительную разведку территории, выявлять минные поля и другие потенциально опасные зоны без непосредственного риска для жизни.

Поразили пункты управления БПЛА и дислокации ВСУ

Артиллерийские подразделения Южной группировки войск с помощью боеприпасов «Краснополь-М2» уничтожили пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе выполнения огневых задач расчет 152-мм гаубицы 2А65 „Мста-Б“ артиллерийской бригады Южной группировки войск высокоточными боеприпасами „Краснополь-М2“ уничтожил пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА в глубине обороны противника на Константиновском направлении», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что наведение артиллерии на цель осуществлялось с помощью БПЛА «Орлан-30».

«В результате попаданий уничтожен личный состав ВСУ, разрушены фортификационные укрытия и нарушена система обороны противника», — заключили в Минобороны.

Читайте также:

Атака БПЛА на Краснодарский край вечером 20 февраля: раненые, что известно

Тайна F-16 и новые детали операции «Труба»: новости СВО на вечер 20 февраля

Шарики-убийцы в БПЛА, теракт в Ставрополе: как ВСУ атакуют РФ 20 февраля