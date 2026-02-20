Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 14:03

Шарики-убийцы в БПЛА, теракт в Ставрополе: как ВСУ атакуют РФ 20 февраля

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Социальные сети
Более 230 беспилотников уничтожили над российскими регионами за прошедшие сутки, не обошлось без жертв. В Севастополе сбитые БПЛА были начинены поражающими элементами — мелкими металлическими шариками. В Запорожье не могут починить электросети из-за угрозы налетов дронов. В Ставрополе ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего взорвать здание фонда поддержки участников СВО. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 230 украинских БПЛА уничтожили над Россией за сутки

ВСУ за прошедшие сутки выпустили 231 дрон по территории России. В Минобороны РФ сообщили, что с 16:00 до 20:00 силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись три региона страны, а также акватории Азовского и Черного морей.

В частности 12 БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, 10 — над Азовским морем, семь — над Черным, четыре — над Республикой Крым. Еще один украинский дрон был уничтожен над Белгородской областью, уточнили в министерстве.

Кроме того, российская ПВО перехватила и уничтожила 48 БПЛА с 20:00 до 23:00, заявили в Минобороны. Больше всего дронов — 16 — пытались атаковать Краснодарский край. Помимо этого, семь беспилотников сбили над Азовским морем, шесть — над Черным. Еще два БПЛА были ликвидированы над Белгородской областью, один — над Адыгеей.

В ночь на 20 февраля над Россией были нейтрализованы 149 дронов, отметили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 57 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 28 и 24 — над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 20 — над Крымом.

Кроме того, 17 БПЛА сбили над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, один — над Белгородской.

Атаковавшие Севастополь украинские БПЛА были начинены поражающими элементами

Мирный житель погиб в результате ударов ВСУ по Севастополю, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его данным, в момент атаки 30-летний мужчина находился на одной из улиц в районе Камышового шоссе.

«Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось», — уточнил Развожаев.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По его словам, 90-летняя женщина получила травмы после того, как ударной волной от сбитого БПЛА выбило стекла в ее квартире. У пенсионерки были диагностированы поверхностные раны голени и глаз, сказал глава региона. Он также отметил, что беспилотники повредили несколько квартир в многоэтажках, частные дома и 11 автомобилей.

«Сбитые БПЛА были начинены поражающими металлическими шариками», — сообщил губернатор.

Развожаев подчеркнул, что над территорией Севастополя были сбиты 26 дронов и пять воздушных целей. По его словам, все экстренные службы продолжают работу на месте падения обломков беспилотников. В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Крым.

Дрон ранил мирного жителя в Брянской области

В Брянской области был ранен мирный житель в результате налета FPV-дронов на поселок Суземка, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, мужчину с травмами доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В результате удара беспилотников получили повреждения две машины, уточнил глава региона.

«При атаке с помощью дронов-камикадзе в селе Солова повреждены два гражданских автомобиля, в селе Воронок — частный дом. Пострадавших нет», — сказал Богомаз о последствиях атаки на Стародубский муниципальный округ.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Он добавил, что в ночь на 20 февраля над Брянской областью были уничтожены 57 БПЛА самолетного типа. В результате атаки в селе Лопушь разлетевшиеся осколки повредили три частных дома, отметил губернатор. По его словам, в результате ночной атаки никто не пострадал. В Минобороны РФ не комментировали сведения о последствиях ударов ВСУ по региону.

ВСУ выпустили 12 боеприпасов по Белгородской области

Полсотни БПЛА совершили налет на Белгородскую область, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, по поселкам Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, селам Колотиловка и Илек-Пеньковка были выпущены 12 боеприпасов в ходе трех обстрелов.

«В селе Замостье при атаке FPV-дрона на автомобиль ранены три человека. Мужчина и женщина получили осколочные ранения лица и бедра, они госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода. У третьего пострадавшего — множественные осколочные ранения предплечья, спины, рук и ног. Он отпущен на амбулаторное лечение», — отметил губернатор.

Гладков уточнил, что в Грайворонском округе за прошедшие сутки получили повреждения шесть автомобилей, четыре частных дома и надворная постройка. В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках противника на Белгородскую область.

В ДНР женщина получила тяжелые ранения в результате обстрелов ВСУ

ВСУ продолжают атаковать Донецкую Народную Республику, заявил губернатор Денис Пушилин. По его данным, в результате обстрелов была ранена мирная жительница.

«В городе Селидово Красноармейского муниципального округа при атаке ударного БПЛА ВФУ крайне тяжелые ранения получила женщина 1978 года рождения», — уточнил он. Пострадавшей оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минобороны РФ не комментировали сведения Пушилина о последствиях атак ВСУ на ДНР.

Более десяти населенных пунктов Херсонщины оказались под ударами ВСУ

В Херсонской области за прошедшие сутки пострадал 40-летний мужчина при атаке ВСУ, заявил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. Он сообщил, что БПЛА ударил по грузовому автомобилю в Новой Маячке, в результате чего мужчина получил травмы. Его госпитализировали, уточнил он.

«В Раденске и Костогрызово Алешкинского округа, а также в Чернянке Каховского округа сбросами с дронов повреждены два легковых автомобиля и микроавтобус. В Геническе беспилотник повредил рекламный щит. Кроме того, противник обстрелял Алешки, Рыбальче и Старую Збурьевку», — сказал Сальдо.

По его словам, атакам БПЛА за сутки также подверглись Алешки, Голая Пристань, Днепряны, Кардашинка, Коробки, Костогрызово, Нечаево, Новая Маячка, Песчановка, Подлесное, Подстепное, Раденск, Солонцы и Счастливцево. В Минобороны РФ не комментировали информацию об обстрелах ВСУ Херсонской области.

ВСУ атаковали участок трассы в Запорожье

ВСУ попытались атаковать участок трассы Харьков — Симферополь — Ялта, заявил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его данным, обошлось без жертв.

«Повреждены асфальтное покрытие и бетонные опоры», — уточнил он.

Глава региона добавил, что в результате неблагоприятных погодных условий произошла авария на сетях электроснабжения в Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах. Были обесточены более 20 тысяч абонентов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме», — сказал он.

Балицкий уточнил, что ремонтные работы осложняются из-за опасности атак БПЛА. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Двоих молодых людей задержали за поджог полицейских машин в Москве

Двое молодых людей подожгли полицейские автомобили в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По первоначальным данным, подозреваемые действовали по заданию кураторов с Украины.

«Ночью в двух районах столицы мои коллеги задержали молодых людей», — сказала Волк.

Уточняется, что 19-летнего костромчанина и 17-летнего жителя Подмосковья поймали в разных районах столицы. Первый юноша успел поджечь служебную машину, облив ее бензином, второго задержали с канистрой в руках.

ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего взорвать фонд поддержки участников СВО

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт в Ставрополе, ликвидировав агента украинских спецслужб. Злоумышленник планировал взорвать здание государственного фонда поддержки участников СВО в День защитника Отечества.

Мужчина изготовил взрывное устройство, приобрел необходимые компоненты и оборудовал тайник. При попытке задержания он открыл огонь по силовикам и был уничтожен ответным огнем.

