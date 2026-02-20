Атака ВСУ на Севастополь ночью 20 февраля: разрушения, жертвы, что известно

Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу, 20 февраля, атаковали Севастополь беспилотниками. Что об этом известно, есть ли разрушения, сколько погибших?

Что известно об атаке на Севастополь ночью 20 февраля

Около полуночи губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил, что над городом было сбито пять воздушных целей.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито пять воздушных целей в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем», — написал Развожаев.

Позднее он сообщил, что силы ПВО и Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь, сбито уже 16 беспилотников. В результате удара погиб 30-летний мужчина.

«Силы ПВО и нашего Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Уже сбито 16 БПЛА. К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который, скорее всего, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков от сбитого БПЛА. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Развожаев.

Он добавил, что повреждения также зафиксированы в двух районах города — выбиты стекла в многоэтажках и пострадали шесть частных домов. Сигнала отбоя воздушной тревоги пока нет, жителей просят оставаться в укрытиях, заключил губернатор.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

Какие еще регионы РФ атаковали ВСУ ночью 20 февраля

Telegram-канал SHOT написал, что над Сочи раздались взрывы, предположительно, ПВО начала работу по дронам ВСУ.

Как писал SHOT, из-за атаки БПЛА перенесено около 20 рейсов в аэропорту. Местные жители рассказали SHOT, что «сначала слышали писк, а потом несколько гулких взрывов», сирена воздушной опасности запускалась уже четыре раза.

Также Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал, что в районе Анапы и Витязево прозвучала серия взрывов, связанных, предположительно, с работой российских средств противовоздушной обороны по беспилотникам Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. По словам очевидцев, за последние 40 минут сирена воздушной тревоги включалась трижды. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Горожане также рассказали о ярких вспышках в небе и отметили, что грохот был настолько сильным, что сработали автомобильные сигнализации. Авторы канала уточнили, что со стороны моря было слышно от четырех до пяти взрывов.

Кроме того, российская ПВО перехватила и уничтожила 48 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Работа была проведена в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

