SHOT: серия взрывов потрясла Анапу и Витязево

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что в районе Анапы и Витязево прозвучала серия взрывов, связанных с работой российских средств противовоздушной обороны по беспилотникам Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. По словам очевидцев, за последние 40 минут сирена воздушной тревоги включалась трижды. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Горожане также рассказали о ярких вспышках в небе и отметили, что грохот был настолько сильным, что сработали автомобильные сигнализации. Авторы канала уточнили, что со стороны моря было слышно от четырех до пяти взрывов.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали свыше сотни беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами. По данным ведомства, воздушной атаке подверглись шесть субъектов страны.

Кроме того, начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск «Днепр» с позывным Сидор сообщил, что целью украинских беспилотников становятся промышленные предприятия, портовая инфраструктура и карьеры. По словам военного, анализ контроллеров сбитых аппаратов показывает, что ВСУ применяют эшелонированную тактику запуска ударных дронов.