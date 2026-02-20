Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 00:10

SHOT сообщил, что над Сочи раздались «писк и несколько взрывов»

SHOT сообщил, что над Сочи раздались взрывы

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал SHOT написал, что над Сочи раздались взрывы, предположительно, ПВО начала работу по дронам ВСУ. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Как пишет SHOT, из-за атаки БПЛА перенесено около 20 рейсов в аэропорту. Местные жители рассказали SHOT, что «сначала слышали писк, а потом несколько гулких взрывов», сирена воздушной опасности запускалась уже четыре раза.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что силы ПВО в ночь на 18 февраля уничтожили более 40 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись шесть регионов страны, а также акватория Черного моря.

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов выразил мнение, что Вооруженные силы Украины сосредоточили запасы дронов для увеличения числа атак на Россию на фоне проведения мирных переговоров в Женеве. По его словам, этот план был направлен на укрепление переговорных позиций украинской делегации.

Сочи
ВСУ
атаки
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От «демократии» к диктатуре. Макрон призвал к тотальной цензуре в интернете
В Севастополе мужчина погиб от осколков сбитого дрона ВСУ
Петросян после произвольной программы на Олимпиаде занимает второе место
Многоженец Сухов попросил закрыть его дело после рождения 31-го ребенка
Стало известно, что целый день лайкает в соцсетях полковник украинского МВД
Экс-офицер США назвал причину нервного состояния Зеленского
В Генштабе озвучили потери ВСУ с начала СВО
Украинского оператора БПЛА заочно приговорили к пожизненному в РФ
SHOT сообщил, что над Сочи раздались «писк и несколько взрывов»
Для кого идеал, для кого вред: диетолог ответила на все вопросы о баранине
Новая битва за наследство Баталова: что ждет его дочь с ДЦП Марию
Над Севастополем сбили пять воздушных целей
Минобороны отчиталось об уничтожении целой армады дронов ВСУ
«Мы в шоке»: восьмимесячная дочь певицы Светиковой упала с кровати
«Единая Россия» запустила сбор предложений для народной программы
Водителям старше 65 ужесточат медосмотр в 2026 году
Стало известно о ранении Залужного во время звонка Зеленского в 2023 году
Потерпевшие попросили не лишать гражданства РФ пособников атаки на «Крокус»
Президент Польши подписал закон об украинских беженцах
Родители Тиммы едут в Москву, чтобы наказать Седокову: что их ждет в суде
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.