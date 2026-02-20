SHOT сообщил, что над Сочи раздались «писк и несколько взрывов»

Telegram-канал SHOT написал, что над Сочи раздались взрывы, предположительно, ПВО начала работу по дронам ВСУ. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Как пишет SHOT, из-за атаки БПЛА перенесено около 20 рейсов в аэропорту. Местные жители рассказали SHOT, что «сначала слышали писк, а потом несколько гулких взрывов», сирена воздушной опасности запускалась уже четыре раза.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что силы ПВО в ночь на 18 февраля уничтожили более 40 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись шесть регионов страны, а также акватория Черного моря.

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов выразил мнение, что Вооруженные силы Украины сосредоточили запасы дронов для увеличения числа атак на Россию на фоне проведения мирных переговоров в Женеве. По его словам, этот план был направлен на укрепление переговорных позиций украинской делегации.