В ОП объяснили попытки усиления атак ВСУ на Россию Член ОП Рогов: ВСУ копили дроны для усиления атак на РФ перед встречей в Женеве

Вооруженные силы Украины сосредоточили запасы дронов для увеличения числа атак на Россию в преддверии мирных переговоров в Женеве, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, этот план направлен на укрепление переговорных позиций украинской делегации.

Усиление дроновых атак и ударов со стороны ВСУ не случайно, а происходит по той простой причине, что нужно каким-то образом улучшить переговорные позиции для [Владимира] Зеленского (президент Украины — NEWS.ru). Именно поэтому некоторое время было определенное затишье. Это произошло не из-за какого-то миролюбия со стороны Киева, а потому что было необходимо накопить достаточное количество дронов, чтобы бить постоянно. И после того, как за примерно полторы-две недели БПЛА были накоплены, мы наблюдаем систематическое нанесение ударов по объектам энергетики и знаковым объектам вне зоны СВО, — пояснил Рогов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за шесть часов сбили 19 украинских беспилотников над тремя регионами страны. Атака велась с 09:00 до 15:00 по Москве. По данным ведомства, 15 дронов были уничтожены над Белгородской областью, по два — над Курской и Крымом.