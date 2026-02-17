Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 18:13

В ОП объяснили попытки усиления атак ВСУ на Россию

Член ОП Рогов: ВСУ копили дроны для усиления атак на РФ перед встречей в Женеве

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины сосредоточили запасы дронов для увеличения числа атак на Россию в преддверии мирных переговоров в Женеве, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, этот план направлен на укрепление переговорных позиций украинской делегации.

Усиление дроновых атак и ударов со стороны ВСУ не случайно, а происходит по той простой причине, что нужно каким-то образом улучшить переговорные позиции для [Владимира] Зеленского (президент Украины — NEWS.ru). Именно поэтому некоторое время было определенное затишье. Это произошло не из-за какого-то миролюбия со стороны Киева, а потому что было необходимо накопить достаточное количество дронов, чтобы бить постоянно. И после того, как за примерно полторы-две недели БПЛА были накоплены, мы наблюдаем систематическое нанесение ударов по объектам энергетики и знаковым объектам вне зоны СВО, — пояснил Рогов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за шесть часов сбили 19 украинских беспилотников над тремя регионами страны. Атака велась с 09:00 до 15:00 по Москве. По данным ведомства, 15 дронов были уничтожены над Белгородской областью, по два — над Курской и Крымом.

БПЛА
Украина
Россия
ВСУ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Запорожской области
Царица устроила переполох в Волгограде
«Ничего революционного»: военэксперт о секретной разработке дронов в США
«На равной основе»: США объявили о возврате к ядерным испытаниям
В Госдепе озвучили позицию Трампа по натурным ядерным испытаниям
В США допустили достижение понимания с РФ и КНР по ядерным испытаниям
Пропавшего ребенка смогли найти благодаря неожиданному помощнику
«Жестокий человек»: муж убил участницу СВО и мать двоих детей?
Россиян начнут отключать от домашнего интернета за отказ от оптики
Роман с Акиньшиной, миллионные гонорары, США: как живет Данила Козловский
В Госдепе высказались о договоренностях с РФ относительно соблюдения ДСНВ
Перехваченный на границе россиянин получил 20 лет колонии
Воспитатели отказались вызывать скорую ребенку с торчащей костью
В США раскрыли, что можно сделать для обеспечения ядерной стабильности
Экс-депутат Рады обвинил власти Украины в терроре мирных граждан
Шохин призвал российский бизнес не надеяться на суды в Лондоне и Нью-Йорке
Кронпринцессу Норвегии могут «разжаловать» из-за связей с Эпштейном
Переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве: самые яркие кадры
Россиянка прикоснулась к лицу дочери Трампа
Против Ганвеста завели дело
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.