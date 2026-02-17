Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 15:36

ВСУ пытались атаковать три российских региона с помощью 19 БПЛА

Минобороны: силы ПВО за шесть часов сбили 19 БПЛА над регионами России

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
Силы ПВО за шесть часов сбили 19 украинских БПЛА над тремя российскими регионами, передает пресс-служба Минобороны РФ. Атака велась в период с 09:00 до 15:00 по московскому времени. По данным ведомства, 15 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, по два — над Курской областью и Крымом.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 17 января пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 151 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по 50 и 29 БПЛА уничтожили над Черным и Азовским морями, 38 — над Крымом, еще 18 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты России усилились на фоне переговоров по разрешению кризисной ситуации между Киевом и Москвой в Женеве. По его словам, ВСУ атакуют в основном южные регионы.

