17 февраля 2026 в 07:36

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью более 150 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 151 украинский БПЛА

Силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 151 украинский беспилотник над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 50 и 29 БПЛА уничтожили над Черным и Азовским морями, 38 — над Крымом, еще 18 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края.

В течение прошедшей ночи 17 февраля дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 11 беспилотников над Калужской областью. Еще четыре и один БПЛА сбили над территориями Брянской и Курской областей.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ возвращаются на место преступления после терактов против мирного населения, стремясь увеличить число жертв среди гражданских. По словам дипломата, медики вызывают у украинской армии особое ожесточение.

Утром 11 января пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 108 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 и 29 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей, по семь — над Саратовской областью и акваторией Черного моря.

